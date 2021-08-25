В школах Малоярославца ликвидируют вторую смену в 2022 году

Во вторник, 24 августа, губернатор калужской области Владислав Шапша посетил Малоярославецкий район.

В рамках поездки он проконтролировал ход строительства школы на 1101 место в микрорайоне «Заря». Работы начались в 2021 году, а уже 1 сентября 2022 года ее первые ученики должны сесть за парты.

- С вводом школы в эксплуатацию все школьники города Малоярославца будут учиться в одну смену. Такая задача в сфере образования была поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, - заявили в калужском правительстве.

Работу новой школы планируется организовать в формате Центра современного образования, в котором разместятся кванториум, школа кинорежиссуры, эколого-биологический центр, ботанический сад, лингво-школа с акцентом на изучение китайского языка. Особой задачей станет открытие ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического характера и организация подготовки специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Также отмечается, что это будет первая в нашем регионе школа с защитой детей такого уровня. Здание будет оснащено терминалом распознавания лиц со встроенным термометром и контролем ношения маски, территория – огорожена забором с въездными воротами и контрольно-пропускным пунктом, за которыми установлен противотаранный шлагбаум.