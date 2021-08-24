В Калужской области просят повысить зарплату водителям школьных автобусов

Во вторник, 24 августа, в Калуге на заседании правительства обсудили перевозки детей школьными автобусами.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что по поручению президента в регионы страны, в том числе и в Калужскую область, поступят 16 тысяч новых школьных автобусов.

Как отметил в своём выступлении министр образования и науки области Александр Аникеев, с целью централизации и обеспечения безопасности перевозок школьников в сельской местности в 2002 году в Калужской области было создано Государственное казенное учреждение «Школьный автобус». До сих пор оно является единственным в России подобным госучреждением. Опыт его работы, отмеченный Министерством транспорта Российской Федерации, показал, что это наиболее рациональная форма управления детскими перевозками.

Автопарк «Школьного автобуса» насчитывает 365 единиц автотехники. Здесь трудятся 368 человек, из которых водителей - 292 человека, ремонтников и младшего обслуживающего персонала – 76 человек.

В прошедшем учебном году школьными автобусами к месту учебы ежедневно перевозилось 12 242 ребенка, в том числе 1 012 – для занятий в спортивных секциях. Ежегодно количество перевозимых детей увеличивается. В дополнение к имеющимся 282 маршрутам школьных автобусов в наступающем учебном году планируется открытие 10 новых и продление 35 действующих маршрутов. Ежедневный суммарный пробег школьных автобусов составляет 32 тысячи километров.

В числе основных проблем «Школьного автобуса» Александр Аникеев обозначил нехватку производственных площадей для контроля за состоянием автотранспорта. По его словам, уже разработана проектно-сметная документация на ремонт здания, находящегося на территории автопарка с целью организации в нем дополнительных мастерских. Кроме того, в учреждении остро ощущается нехватка квалифицированных кадров, поскольку требования, предъявляемые к водительскому составу достаточно высоки, а заработная плата остаётся на прежнем уровне. В этой связи Александр Аникеев обратился к главе региона с просьбой предусмотреть в областном бюджете средства для решения этих вопросов.

Глава региона заметил, что опыт организации школьных перевозок в нашей области действительно уникальный и успешный, но нуждается в поддержке и совершенствовании. Владислав Шапша поручил своему заместителю Константину Горобцову взять ситуацию на личный контроль:

- Обязательно при формировании бюджета все эти вопросы должны быть учтены.

Владислав Шапша также обратил внимание на важность решения еще одной проблемы, которая, по его словам, совершенно справедливо вызывает напряжение у граждан. Речь идет о ситуациях, когда школьные автобусы учащихся доставляют в школы, а их младших братьев и сестёр в детские сады – нет. Губернатор поинтересовался у Александра Аникеева, как выполняется данное им ранее поручение об организации пилотных маршрутов, на которые выйдут школьные автобусы, соответствующие требованиям для перевозки детей дошкольного возраста.

По словам министра, такая работа была проведена. Транспорт готовится к началу нового учебного года.

- Надо этот вопрос решить обязательно. И те нестыковки в нормативной базе, которые ещё существуют, надо привести в соответствие с требованиями жизни. Нелепо выглядит, когда автобус со школьниками уезжает, а родители с дошколятами вынуждены за этим автобусом на перекладных добираться до садика, который расположен рядом со школой. Уверен, что мы этот вопрос решим вместе, - заявил Владислав Шапша.