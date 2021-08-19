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В Калуге педагоги обсудили роль воспитания в современной школе

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.08.2021 09:17 0 259
В Калуге педагоги обсудили роль воспитания в современной школе

В среду, 18 августа, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в традиционном августовском форуме работников образования региона на тему: «Траектория будущего: реализация программ воспитания в системе образования региона».

На встречу, которая прошла в Калуге в Инновационном культурном центре, собрались руководители учреждений образования и педагоги из всех муниципалитетов области. В работе форума приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. Почетным гостем мероприятия стала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Приветствуя педагогов, Владислав Шапша отметил, что жизнь ставит перед системой образования очень амбициозные задачи, в том числе и воспитательные.   Губернатор положительно оценил тот факт, что количество учащихся в нашем регионе увеличивается. В этом году в школы области придут более 110 тысяч учеников.

- На мой взгляд, это наглядный показатель эффективности государственной демографической политики: стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства и создания необходимой инфраструктуры – строительства детских садов, школ, - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина в настоящее время принимается государственная программа капитального ремонта учреждений образования.

- Мы будем добиваться, чтобы все школы Калужской области, которые требуют капитального ремонта, в эту программу вошли. Чтобы мы в течении пяти лет получили средства на реализацию этой очень серьезной, важной и правильной задачи, - сообщил губернатор.

Владислав Шапша также отметил значимость внедрения в образование современных информационных технологий и создания цифровой образовательной среды:

- Мы будем участвовать в этом эксперименте взвешенно. Мы внедряем эти технологии, но ровно настолько, насколько они могут помогать нашим детям стать умнее, чувствовать себя комфортно в современном мире.

Наталья Агре поделилась с собравшимися мнением о введении в школах программ воспитания. По ее словам, начинать их внедрение необходимо с создания комфортной психологической среды.

- На педагогов ложится огромный груз ответственности, - заметила директор федерального института. Вместе с тем, по ее мнению, учителям важно находиться в тесном контакте с родителями своих учеников и совместными усилиями работать над эффективностью воспитательных проектов.  

В ходе дискуссии участники встречи обсудили модели воспитания, которые реализуются в современной школе, в том числе, в условиях информатизации.

Министр образования и науки области Александр Аникеев обратил внимание на то, что процессы воспитания в школе напрямую зависят от гармонизации отношений между всеми участниками – педагогами, родителями, учениками. Не менее важно, по мнению министра, формирование комфортного школьного климата, активная работа с семьями учащихся.

- Не надо преувеличивать роль школы в системе воспитания. Потому что помимо школы есть еще и другие институты воспитания, в том числе и семья. Нам важно, чтобы и в школе, и в семье детям прививали одинаковые ценности, - почеркнул министр.

Он также заметил, что педагогами необходимо сделать свои уроки максимально интересными, ведь во время их проведения учащийся получает не меньше воспитания, чем на специальных мероприятиях.

- Основной формой учебно-воспитательной работы в школе продолжает оставаться урок. Есть смысл подумать о его воспитательном значении. То, как преподается физика, математика, то, что рассказывает на уроке своим ученикам учитель, как он его ведет, какие примеры демонстрирует, в конечном счете влияет на воспитание детей… Хотите вырастить детей законопослушных, свободолюбивых, критически мыслящих, креативных и так далее – работайте над тем, чтобы повышать качество урока, - акцентировал Александр Аникеев, обращаясь к коллегам.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.08.2021 09:17 0 259
Тэги: область образование
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