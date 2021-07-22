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«Калужане просят у нас взять дома на обслуживание»

Опубликовано: 22.07.2021 14:45 0 661
«Калужане просят у нас взять дома на обслуживание»

Как управляющая компания «ВЕГА» в короткий срок расположила к себе потребителей, чем она отличается от других УК, мы поговорили с генеральным директором  Маргаритой  Крючковой.

На смену старым, неповоротливым УК, которые привыкли игнорировать просьбы жителей, приходят молодые компании,  с совершенно иным подходом к управлению. Одна из них -   ООО «ВЕГА». 

- Как УК ВЕГА сумела в довольно короткий срок расположить к себе потребителей?

- Чем чаще всего бывают недовольны жители, когда жалуются на ту или иную УК? Качеством обслуживания домов. Нередко люди возмущены, что вместо решения коммунальной проблемы, управляющая компания перестает отвечать на письма и звонки.  

А основной принципы работы УК ВЕГА - регулярный контакт с жителями домов. Мы понимаем их проблемы, знаем больные места. Совместно с жильцами  принимаем своевременные решения.

- Что, по-вашему, является визитной карточкой УК ВЕГА?

- Благоустроенные дворовые территории, чистые от пыли и мусора летом и от снега зимой. Мы  еженедельно осуществляем уборку подъездов. Кроме всего прочего, УК ВЕГА  одна из немногих управляющих организаций в  Калуге, которая  настроена на предоставление  качественно новых услуг.

- Что вы считаете своей главной целью? 

- Главной целью УК ВЕГА является качество обслуживания и развития жилого фонда города. Более 40 высококвалифицированных специалистов УК ВЕГА ежедневно обеспечивают комфорт проживания жителей домов, находящихся в нашем управлении.  

Мы  активно внедряет энергосберегающие технологии, эффективные меры по управлению домами. Для этого у нас  имеется вся необходимая материально-техническая база, кроме того, собственное производство и склады с запасом нужных материалов и комплектующих для предотвращения любой аварийной ситуации.

Политика УК ВЕГА нацелена на чёткое планирование своей деятельности.   

Системная работа компании показала жизнеспособность и эффективность обслуживания и развития жилого фонда.

Наша управляющая компания  старается работать по новому, не так, как привыкли работать в данной сфере ещё 10-20 лет назад. Настало время меняться. Нужно ориентироваться на более качественный сервис, как и в любой другой сфере услуг.

К сожалению, жилой фонд, приходящий в УК ВЕГА от предыдущих УК, находится в запущенном состоянии и требует безотлагательного вмешательства и решения основных проблем. Конечно, привести в порядок дома получится не сразу, но работа в этом направлении идет с первых дней обслуживания.

- В конце июня городской голова Калуги Дмитрий Денисов назвал список калужских управляющих компаний, которые имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, среди них он указал и ООО «ВЕГА

- ООО «ВЕГА» - одна из немногих УК, которая предложила собственникам перейти на прямые договора в русурсоснабжающими организациями. Это исключает неблагоприятные последствия для населения, ведь деньги жителей идут напрямую к ресурсоснабжающим организациям. Городского голову дезинформировали. Мы направили ему по этому поводу официальное письмо, но пока не получили ответа. Готовы предоставить информацию об отсутствии задолженности.

- Я слышала, что многие калужане просят у вас принять дома в своё управление, это так?

- Действительно, калужане просят у нас взять дома на обслуживание. Все больше собственников помещений в МКД расторгают договора управления с недобросовестными управляющими компаниями и заключают договора с УК ВЕГА. К сожалению, руководители таких компаний воспринимают это как личную обиду. И вместо того, что бы сделать соответствующие выводы и провести работу над ошибками, не имея реальных успехов, пытаются удержать дома, выпуская листовки, статьи непонятного содержания, распространяют недостоверную информацию. Недальновидные руководители не понимают, что только собственники могут оценить разницу обслуживания и дать характеристику своей управляющей организации.

В силу того, что жители постоянно обращаются в адрес УК ВЕГА и просят взять на обслуживание дом, говорит о том, что УК ВЕГА действительно одна из лучших управляющий организаций города Калуга.

Калуга, улица Вилонова, дом 23, этаж 1 офис 2

Тел.: (4842) 926-935

Опубликовано: 22.07.2021 14:45 0 661
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