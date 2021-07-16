Владислав Шапша вручил медали «За особые успехи в учении» 12 калужским выпускникам

В пятницу, 16 июля, в Калуге прошла церемония награждения медалями «За особые успехи в учении» выпускников общеобразовательных организаций, которые не смогли присутствовать на торжественном мероприятии 7 июля.

Медали 12 выпускникам вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Поздравляя юношей и девушек с успешным окончанием школы и получением высоких наград, глава региона отметил, что в успехе каждого есть не только их личная заслуга, но и заслуга родителей, учителей и наставников.

- Вы научились жертвовать своим свободным временем и досугом, проявлять трудолюбие, - подчеркнул Шапша. - На вас возлагают большие надежды, и я уверен, что вы их оправдаете.

По словам губернатора, у ребят есть все для того, чтобы прославить свою малую родину и Калужскую область, а также добиться серьезных результатов, которые возможно будут высоко оценены не только в России, но и за рубежом.