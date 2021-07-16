Трое калужских школьников победили на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Трое калужских школьников оказались в числе победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»! Вечером в четверг, 15 июля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Юлиана Курильченко среди победителей в номинации «Предпринимай», Максим Алфёров – в направлении «Твори», Ксения Рогожина – «Делай добро».

- Молодцы, ребята, мы вами гордимся! – написал Шапша.

Финала конкурса среди школьников 5-7 классов проходит в международном детском центре «Артек». В нем приняли участие 660 школьников. Вместе с другими лидерами конкурса в сентябре наши ребята совершат «Путешествие мечты» на специальном поезде по маршруту Москва-Владивосток и обратно.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» за 2 года стал одним из самых масштабных мероприятий для школьников. К нему присоединились свыше 2,5 миллиона человек. Он проходит в рамках национального проекта «Образование».