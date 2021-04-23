В калужских вузах увеличат количество бюджетных мест

В следующем учебном году в вузах Калужской области увеличится количество бюджетных мест. По итогам послания президента Федеральному Собранию об этом сообщили в правительстве региона.

- Сейчас в Калужской области 4837 студентов, из них 2085 учатся бесплатно, - подчеркнули в правительстве. - В следующем году на бюджет планируется набрать 2243 человека. По поручению президента в ближайшие два года бесплатных мест в вузах станет еще больше.