В калужских школах запись детей в первые классы начнется с 1 апреля

В четверг, 1 апреля, в Калужской области начнется прием документов для зачисления в школу будущих первоклашек, сообщает правительство региона.

Подать заявление можно через портал Госуслуг. Тем, у кого нет возможности оформить все онлайн, можно будет обратиться лично в школу. Расписание приемных дней нужно уточнять в администрациях школ.

С 1 апреля по 30 июня 2021 года документы будут приниматься на детей, которые зарегистрированы на той улице, которая относится к конкретной школе.

Прием документов от семей из других районов при наличии свободных мест начнется 6 июля и продлится до 5 сентября 2021 года.

Согласно действующему законодательству, приоритет для приема в школу будет у детей, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе, а также у детей работников прокуратуры, судей, сотрудников полиции, проживающих на закрепленном участке.

Какие документы нужны для приема в первый класс школы:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;

документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при необходимости);

документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);

справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

При личной подаче документов нужно предоставить оригиналы и копии документов.

Если вы подаете заявление онлайн, то позже вас пригласят из администрации школы в определенное время, чтобы вы подтвердили заявление оригиналами документов.

Также до 31 мая продолжается зачисление маленьких калужан в детские сады. Уведомление о распределении ребенка придет родителям по электронной почте. Направление в детсад можно будет получить в дошкольном учреждении по приглашению.