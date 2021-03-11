В Кондрово новую школу откроют до конца 2021 года

Новое здание школы №1 на 1000 мест в городе Кондрово Дзержинского района Калужской области будет открыто до конца 2021 года. В четверг, 11 марта, об этом заявил глава районной администрации Егор ВИРКОВ на встрече с губернатором Владиславом ШАПШОЙ.

В настоящее время работы ведутся на уровне третьего этажа.

В школе будет 51 учебный кабинет, специализированные классы для проведения уроков физики, информатики, черчения, музыки, технологии и других дисциплин, лингафонные кабинеты и информационно-библиотечный центр. Также предусмотрено три спортивных зала, большой актовый зал на 350 мест, столовая на 280 мест и современный медицинский блок.

Уже завершена реставрация памятника учителям и ученикам Кондровской средней школы № 1, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находился около старого здания учебного заведения. При его сносе монумент убрали. По словам Егора Виркова, памятник отреставрирован и находится на хранении. К 9 Мая его планируют установить на территории школы.

Напомним, в прошлом году вокруг памятника разгорелся скандал. Местные краеведы опасались, что памятник снесут вместе со старым зданием школы. Однако после наших публикаций и вмешательства губернатора памятник отправили на реставрацию.

- В прошлом году видел старое здание Кондровской школы №1, построенное в 1937 году, буквально накануне сноса, - прокомментировал свою поездку Владислав Шапша. - Школьникам и учителям в нем было некомфортно и тесно. Здание обветшало, а для проведения уроков были задействованы и учительская, и библиотека, и актовый зал, и даже здание бывшего детсада. С середины 2020 года по нацпроекту «Образование» ведется строительство нового здания школы на 1000 мест. Оно должно завершиться до конца года. Оборудуют школу по современным стандартам. А памятник «Воину-освободителю», который стоял около школы, уже отреставрирован, к 9 Мая его планируют установить на территории школы.