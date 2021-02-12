Управляющий Калужским отделением Сбербанка провёл лекцию для студентов

Управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк Андрей Ручай провёл лекцию для студентов Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В ходе лекции студенты узнали, какие виды инвестиций доступны каждому, независимо от стартового капитала, чем отличаются различные банковские инструменты для повышения дохода, как выбрать правильный продукт в зависимости от цели инвестора, как планировать личный бюджет и, конечно, какие возможности для студентов сегодня предлагает Сбер.

«Современный мир стремительно меняется и очень важно быть в курсе событий, обладать актуальной информацией, в том числе и в сфере финансов. Сегодня мы постарались рассказать студентам в доступной форме азы инвестирования и я уверен, что такие знания очень пригодятся ребятам в жизни»- сказал управляющий Калужским отделением ПАО Сбербанк Андрей Ручай.