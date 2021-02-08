В Калуге планируют построить две новые школы на Тайфуне

В Калуге две проектных компании работают над решением проблемы площадки под строительство школы в микрорайоне Тайфун, сообщил 8 февраля на планерке городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По словам градоначальника, площадку для школы нашли «на границе зоны санитарного разрыва у психиатрической больницы». А строительство рядом с такими объектами связано с определенными ограничениями:

- Здесь очень важно с точки зрения законодательства о градостроительной деятельности надо пройти в рамках действующего закона и сформировать земельный участок, выдать план земельного участка как задание на будущее проектирование и разместить школу на тысячу мест в том месте.

Но эта школа будет не единственной, которую получит Тайфун, сообщает городская управа. Планируется построить и другую. В качестве площадки под нее рассматривается стадион «Вилси» на Грабцевском шоссе.

- Там такая потребность, что потребуются две школы, - заявил Денисов. - И мы рассчитываем из этого. И территория «Вилси» тоже рассматривается в качестве возможной площадки для размещения школы. Но сейчас мы все ресурсы сосредоточили на размещении школы в том месте, где мы и планировали много лет назад.

Первую школу планируется построить, использовав механизм концессии. Соответствующая программа федеральным Минпросвещения подготовлена. Как только проект будет запущен, Калужская область сразу же включится в его реализацию, пообещал утром в понедельник на заседании областного правительства министр образования и науки Александр Аникеев.

Помимо школы на Тайфуне в этом году в Калуге планируется начать строительство учебного заведения в районе улицы Кубяка.