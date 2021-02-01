Ольга Нужнова из Обнинска вошла в топ-15 учителей России

Преподаватель биологии из Обнинска Ольга НУЖНОВА вошла в топ-15 учителей страны. В понедельник, 1 февраля, об этом сообщили в правительстве Калужской области.

- В Волгограде объявлены имена лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России». Среди 15 финалистов учитель биологии обнинской школы № 12 Ольга Нужнова, - пояснили в правительстве.

Финал конкурса состоится 2 февраля. Последним испытанием для учителей-победителей станет пресс-конференция, на которой они будут отвечать на вопросы журналистов, педагогов, учеников и родителей.