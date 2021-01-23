В Калужской области школы полностью перешли на первую смену

В Калужской области в пятницу, 22 января, прошло открытое заседание Районной Думы муниципального района «Город Киров и Кировский район», в рамках которого состоялся отчет главы администрации муниципального образования «Город Киров и Кировский район» Игоря Феденкова об итогах социально-экономического развития района в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

В мероприятии участвовали также министр дорожного хозяйства области Михаил Голубев, руководители района, представители депутатского корпуса.

На заседании озвучили, что за 2020 год школы района полностью перешли на обучение в первую смену.

- Сто процентов учеников начальной школы были обеспечены бесплатным горячим питанием, 820 учащихся льготной категории за счёт средств местного бюджета, - отметили в администрации. - Всего на организацию питания израсходовано 16 миллионов рублей.