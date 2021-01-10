Где в Калужской области построят новые школы

В субботу, 9 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

- Обсудили развитие системы образования Калужской области, - заявил по итогам встречи глава региона. - В 2020 году в регионе создано 1645 новых мест для дошкольников, в том числе 1105 мест для детей в возрасте до 3-х лет, а также 2100 мест в школах. У нас впереди большая совместная программа строительства новых школ и детских садов. Так, в 2021 году завершится строительство школы на 1000 мест в городе Кондрово. Планируем построить 6 детских садов, в том числе с ясельными группами. Благодаря этому потребность в ясельных местах будет закрыта.



Позже министерство образования и науки Калужской области уточнило планы по строительству школ:

- В 2021 году будет школа в Кондрово на 1000 мест. Планируется начало строительства школы в микрорайоне Кубяка в Калуге и в Малоярославце. Рассматривается возможность строительства школ в Сухиничах, Медыни, Людиново (все школы по 1000 мест), но это уже после 2021 года.

Также министерство отметило, что на Тайфуне в Калуге обязательно будет школа:

- Пока ориентируемся на 2023 год, но вопрос очень сложный.