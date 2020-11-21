Коронавирус портит нервы выпускникам

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией срок проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах перенесён. Оно пройдёт не ранее 5 апреля. Выпускники должны были написать итоговое сочинение (изложения) 2 декабря. Теперь придется снова готовиться и тратить свои нервы.

Решение по переносу согласовано Минпросвещения и Рособрнадзором и одобрено на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Итоговое собеседование для девятиклассников должно пройти 10 февраля и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате.