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Юрию Борисову показали новейшие разработки в обнинском лицее

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.10.2020 18:09 3 303
Юрию Борисову показали новейшие разработки в обнинском лицее

В среду, 14 октября, губернатор Владислав ШАПША провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Юрием БОРИСОВЫМ. Они посетили лицей «Держава».

В этом учебном заведении реализуется проект «Система предиктивной безопасности «Для Самых Родных»», созданная для обеспечения безопасности слабозащищенных слоев населения. Ее программно-аппаратный комплекс – это российская разработка, которая учитывает специфику страны и нормативные требования государства.

Юрию Борисову показали, как происходит сбор данных с устройств, установленных в лицее.

В помещениях «Державы» ведется постоянное видеонаблюдение со 124 камер. Ученики и учителя при входе в здание проходят через комплексную систему термометрии, данные которой коррелируются с показателями уличных температур. При высоких показателях система просто не впустит человека в учебное заведение. В зоне контроля работает технология искусственного интеллекта: распознавание лиц детей старше 14 лет.

По словам руководителя проекта Александра КОЧУРОВА, дополнительно сканируются и эмоции учеников:

- Используя нейронные сети, мы запустили аналитическую составляющую в базу данных. У нас на данный момент в ней 36000 эмоций детей, которые позволяют нам фиксировать эмоциональное состояние ребенка. Но система не принимает решения. Эти данные поступают к психологу. И психолог понимает, какого ребенка ему нужно пригласить на собеседование.

Гостям также показали работу столовой и автоматизированного буфета, оплата в которых происходит с помощью электронной карты ребенка. Благодаря ей все расходы, а они в лицее измеряются баллами, контролируются родителями. Электронной картой дети пользуются и в библиотеке.

В целом система формирует профиль ребенка, который интегрирует не только данные о его питании, посещении лицея, но и о здоровье и перемещении, а также аккумулирует информацию об образовательной и внеучебной деятельности.

Система собирает и данные о температуре и влажности в помещениях здания, о работе жилищно-коммунальных систем. Вся информация стекается в Центр управления.

Юрий Борисов пообщался с учениками лицея «Держава». По их словам, интеллектуальная система вызывает интерес и мотивирует учиться лучше. Вице-премьер пожелал детям успехов в учебе:

- Самое главное, что вы должны получить на старте своего жизненного пути - это образование. Насколько вы будете образованными, настолько вам будет интересно жить, работать. К сожалению, наша жизнь сейчас проходит в условиях пандемии, ограничений. В этих условиях нужно получать образование. Мы будем работать по внедрению этой системы по всей стране.

Отдельно Юрий Борисов и Владислав Шапша обсудили участие Калужской области в проектах импортозамещения, выполнения гособоронзаказа и развития инфраструктуры.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.10.2020 18:09 3 303
Тэги: образование школа владислав шапша юрий борисов
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