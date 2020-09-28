8 классов в Калужской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

За прошедшую неделю, с 21 по 27 сентября, в Калужской области зарегистрирован 7981 случай ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 1,3% меньше чем на позапрошлой неделе, когда за 7 дней заболели 8089 жителей региона.

Как отмечают сотрудники Роспотребнадзора, повышенная активность ОРВИ по-прежнему наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше. В Калуге также часто заболевают дети от 7 до 14 лет.

Из-за большого количества отсутствущих в восьми классах области объявлен карантин. Семь из них из в Калуге и один в Воротынске.