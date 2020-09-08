Национальная история будет храниться в Калужской области

В Обнинске во вторник, 8 сентября, заложили первый камень на месте строительства филиала Госархива России, сообщил в своем телеграм канале глава региона Владислав Шапша.

Сейчас главное хранилище ценнейших документов нашей страны испытывает дефицит площадей. В 2022 году строительство филиала в Обнинске завершится и здесь будет создан современный центр сбора и хранения документов, в том числе высших органов государственной власти.

Информация будет храниться как в традиционной бумажной форме, так и в электронном виде. Технологии - самые инновационные.

Емкость хранилищ – 12 миллионов дел. Максимально возможный объем оцифрованной электронной документации - до 270 петабайт.

Комплекс будет состоять из нескольких корпусов, в административном здании будут выставочный, читальные залы, конференц-зал. Планируется создать около 300 рабочих мест.