Владислав Шапша открыл новую школу

Во вторник, 1 сентября, в Балабаново глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии открытия новой средней общеобразовательной школы.

Школа на одну тысячу мест построена в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». На эти цели направлено больше 908 миллионов рублей.

В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для проведения уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты и просторный информационно–библиотечный центр.

Для проведения занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время создана игровая комната. Три спортивных зала оснащены современным спортинвентарем, актовый зал – современным оборудованием для проведения различных мероприятий.

Учреждение оборудовано камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом.

В школу уже зачислено 760 детей, в том числе 130 в пять первых классов.

- Больше всех сегодня волнуются ваши родители, переживают, как вы одолеете сегодняшний день, захочется ли вам завтра пойти в школу, но глядя в глаза преподавателей, я вижу, что они вас любят, встречают очень искренне, и все у вас получится, - отметил Шапша. - У нас сегодня более 110 тысяч ребят пошли в школы. Это огромная армия людей, которые уже не будущее, уже настоящее Калужской области. Я вам желаю быть веселыми, быть смелыми, быть настоящими. Любите свою землю, любите свою школу, и, конечно, любите своих родителей и свою страну.