Все калужские ученики начальной школы будут получать бесплатное горячее питание

В нашем регионе воплощаются в жизнь поручения президента Российской Федерации. Одно из них - обеспечение бесплатным горячим питанием школьников начальных классов.

По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, эта работа находится в стадии завершения. Регион получает субсидию в объеме 142 млн. рублей из федерального бюджета, плюс выделяется еще более 60 млн. рублей из бюджета регионального и муниципального.

Со 2 сентября все дети начальных классов (около 47 тысяч человек) будут получать бесплатное горячее питание на сумму 59 рублей в день.

- До сегодняшнего дня у нас все ученики начальных классов получали питание, но горячие блюда им предоставлялись не всегда, - пояснил Аникеев. - К тому же, стоимость питания в школах была разная, начиная от 30 с лишним рублей в Калуге и заканчивая 15-17 рублями в районах. Теперь в каждом муниципалитете эта система будет унифицирована. Сейчас проводятся дополнительные процедуры по торгам, уточняется график питания детей. Будет разработано единое цикличное меню для каждого муниципалитета, согласованное с Роспотребнадзором. К общественному контролю за качеством питания детей в школах будут привлекаться родители.