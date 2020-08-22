ЕГЭ по иностранному языку подумывают отменить

Новости об изменениях в ЕГЭ озвучил в пятницу, 22 августа, министр образования Калужской области Александр Аникеев.

- В федеральном Министерстве просвещения обсуждается новый проект федеральный проект государственного образовательного стандарта для старшей школы, - поделился с информацией министр. – Скорее всего, иностранный язык уберут из обязательных экзаменов.

- Раньше дети сдавали информатику на бумажном носителе, но логично сдавать этот предмет на компьютере, - рассказал также Аникев. – И в этом году ЕГЭ по информатике будет проводиться в компьютерной форме - это не только веление времени, но и торжество справедливости.

Никаких других изменений в процедуре проведения ЕГЭ не предвидится.