В трёх городах Калужской области откроют «Яндекс.Лицей»

В среду, 19 августа, глава Калужской области Владислав Шапша встретился с главой компании «Яндекс» в России Еленой Буниной. На этой встрече шла речь о создании образовательного проекта по обучению школьников программированию «Яндекс.Лицей» в нашем регионе.

Елена Бунина отметила, что образовательный проект «Яндекс.Лицей» в Калужской области будет развиваться. Новые площадки появятся в Обнинске, Людиново и Малоярославце. Вторая площадка появится в Калуге.

Напомним, «Яндекс.Лицей» открылся в Калуге в октябре 2016 года. Он разместился на базе Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. В первый набор лицеистов вошли ребята 8-9 классов.