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Дистанционное обучение: с чем столкнулись калужские студенты

Автор: Анна МОРОЗАН.
Опубликовано: 02.06.2020 14:50 1 169
Дистанционное обучение: с чем столкнулись калужские студенты

Май кончился, а, значит, в скором времени стартует сессия и студенты начнут бегать за преподавателями с мольбой «ну хотя бы тройку».

Однако этот учебный год отличается от всех остальных тем, что последние месяцы студенты – все поголовно – обучались дистанционно. И в преддверии сессии мы решили узнать, каково им третий месяц сидеть на дистанционке? С какими трудностями столкнулись? Что понравилось им в таком формате обучения, а что – нет? На эти вопросы нам ответили студенты из Калуги - с разных курсов КГУ им. К.Э. Циолковского.

У каждого студента сложилось собственное мнение на счет «удаленки». Однако во многом их мнение совпадало: большой объем домашнего задания, частые проблемы со связью, отсутствие живого общения и студенческой «движухи» — с этого начинались почти все ответы.

Никита Боков, студент 3 курса, «Журналистика»

- Неудобства обычно возникают со сбоями в интернете. Как старосте группы, мне приходится тяжелее всех. Потому что нужно постоянно поддерживать связь со всеми преподавателями, а также собирать задания с одногруппников, что занимает достаточно много времени.

 

Арсений Исаев, студент 2 курса, «Техносферная безопасность»

- Не хватает на дистанционном обучении живого общения с одногруппниками, которые за короткий промежуток времени с первого курса стали близкими друзьями. Ты привыкаешь видеть их каждый день и даже в свободное от учёбы время можешь встретиться, но в связи с самоизоляцией все поразъехались. Приходится довольствоваться интернет-общением. Ещё скучаю по столовке и по атмосфере, которая царит в университете.

 

Аполлинария Гришина, студент 4 курса, «Педагогическое образование» профиль «Физика и математика»

- Удобно тем, что меньше времени занимают сборы в универ, так как их просто нет. Времени становится больше.

Плохо, что домашняя работа однообразная: доклад, ответ, реферат и снова по кругу.

Тем не менее, сколько плюсов мы бы ни выделяли в дистанционном обучении, оно никогда не заменит обычные пары в универе, потому что это живое общение и прямой контакт с преподавателем.

 

Екатерина Дидковская, студент 3 курса, «Педагогическое образование» профиль «Русский язык и литература»

- Нравится тем, что на выполнение заданий дают больше времени, можно скинуть выполненные работы в течение всего дня, а не к конкретному времени.

 

 

Александра Сметанкина, студент 1 курса, «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (история и английский язык)»

- Нравится тем, что я сижу дома и работаю так, как мне удобно: хочу за столом, хочу в кровати.

 

 

Мария Горчакова, студент 1 курса, «Реклама и связь с общественностью»

- Благодаря дистанционному обучению, мы учимся правильно распределять время. Кто-то умел это, а кто-то с появлением огромного количества домашнего задания учатся правильно делать это.

Скучаю по нашей команде КВН. Не хватает этих веселых сборов после пар.

Но самое обидное, что дистанционное обучение попало на такое красивое время года, когда после пар Воскресенку заливало восхитительным солнцем: можно было просто часами стоять на улице, разговаривать и наблюдать эту красоту

Иногда я чувствую, что с дистанционным обучением я стала каким-то роботом, который живёт по одному графику. Надеюсь, что скоро мы будем это вспоминать, как сложный этап обучения.

Дмитрий Стольников, студент 2 курса, «Техносферная безопасность»

- Чем удобна дистанционка, а чем нет? По моему мнению, она очень неудобна: возникают постоянные проблемы в различных программах во время пар, она не передаёт всю суть образовательного процесса.

 

 

Юлия Морозан, студент 2 курса, «Землеустройство и кадастры»

- Дистанционное обучение удобно для меня тем, что я могу присутствовать на онлайн-парах, находясь дома, ведь мне не нужно тратить время на то, чтобы собраться и прийти в здание университета. Для меня это хорошая экономия времени. Неудобно же оно тем, что обязательное присутствие на парах заставляет откладывать личные дела на потом (эти дела априори есть, ведь я нахожусь дома).

 

Автор: Анна МОРОЗАН.
Опубликовано: 02.06.2020 14:50 1 169
Тэги: образование студенты
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