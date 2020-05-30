Школьная линейка: назло самоизоляции завершаем учебный год весело!

В этом году из-за пандемии коронавируса учебный год в Калужской области завершался плавно. В пятницу, 15 мая, на каникулы ушла начальная школа, с 22 мая отдыхают 5–8-е классы, а с 29 мая — ​9–11-е.

Последние звонки прозвучали в онлайн-режиме, а традиционных школьных линеек не было.

И с последним мы категорически не согласны! «Калужский перекрёсток» и сайт www.kp40.ru назло самоизоляции запустили совместную акцию «Школьная линейка онлайн».

В течение всей прошедшей недели читатели сайта присылали нам свои фото, снимки своих детей в школьной форме или в любом другом наряде, в котором собирались идти на последний звонок. И сегодня мы публикуем их.

Алина ТРОИЦКАЯ, 11 «А», школа №12.

Дарья ШВЕДКО. 11-й класс, лицей № 48.

Анна ВОЛОДИНА. 4 «В», лицей № 36.

Лиза ИВАНОВА. 3 «Б», школа № 5.





Екатерина АРТАМОНОВА. 9 «Б», лицей № 9 им. К. Э. Циолковского.

Никита ЮДКИН и Александра НАЗАРОВА. 3 «Б» класс, школа № 25. Пользуясь случаем, родители выражают огромную благодарность любимой учительнице своих детей Татьяне Ивановне Гуровой. «От всех родителей и детей нашего класса позвольте выразить слова глубокой признательности за ваш нелёгкий труд. Спасибо за то, что, взяв за руки наших детей, вы ведёте их по стране знаний, открывая каждый день новые горизонты, прививая чувство прекрасного, любовь к Родине и уважение к старшим. Спасибо за индивидуальный подход к нашим деткам, за доброе отношение и понимание, за ваши старания и увлекательные уроки, за чудесное настроение и первые важные знания!»

Софья БЕЗРУКОВА, 9 «А» класс, школа №18.

Артур ЯКУБОВ, 11 «Б» класс, школа №21.

Алена ВАСИНА, 11 «А», школа №2.

Анна КОНСТАНТИНОВА, 3 «Б», школа №25.