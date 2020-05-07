«Работаем в штатном режиме»: директора калужских школ рассказали о дистанционном обучении

В среду, 6 мая, в газете «Калужский перекрёсток» и на сайте KP40 вышло интервью с директором школы №5 Сергеем Зеленовым.

Он рассказал, что при дистанционном обучении нагрузка на учителей выросла в разы. По мнению Зеленова, правильнее было бы начальной и средней школе уже сейчас уйти на каникулы.

Однако не во всех школах согласны с таким мнением. Мы попросили трёх других директоров рассказать, как проходит дистанционное обучение у них.

Валерий Бунеев, директор школы №3:

– У нас проблем вообще никаких нет. У меня 75-летние учителя спокойно ведут на Zoom уроки, начиная с 6 апреля. Мы на неделе с 30 марта по 3 апреля, как нам рекомендовало министерство, мы эту ситуацию всю сначала на совещании обговорили, потом протестировали во всех классах. Были некоторые нюансы. Например, мы обучили учителей, чтобы посторонние не входили в конференцию, чтобы через зал ожидания пускать, чтобы звук выключать при входе, но всё равно были некоторые мелкие нюансы у пожилых учителей. Но это всё было на тестовой неделе. Когда 2 апреля в течение двух часов мы провели тестовые уроки, сразу стало понятно, что всё будет нормально.

Более того, я, как руководитель, уже провёл в режиме онлайн по три родительских собрания с 30 марта по 30 апреля. Для меня это нагрузка. Но у меня от родителей ни одной жалобы не поступило. На странице в «ВКонтакте» я публикую всю школьную информацию. Как директор я работаю с 6 утра и до полуночи. Выхожу я в 23:30 в «контакт», чтобы посмотреть, кто из детей, у которых завтра в 9:30 начало первого урока, ещё в онлайне. Я пишу: «Всем спать». И это очень действенно.

Что касается учителей. Могу сказать откровенно: ряд пожилых учителей, да и молодых тоже, говорят про то, что на подготовку уроков и проверку домашнего задания времени побольше. Но не так, как Сергей Вадимович описал это.

Мне не стыдно за то, какие уроки проводят мои учителя. У меня, как у директора, есть коды доступа всех учителей, и я «хожу» на их уроки в Zoom.

Оксана Милованова, директор школы №13:

– На сегодня дистанционное обучение реализуется в штатном режиме. Уже и дети, и учителя к этой системе привыкли. Уроки проводятся на платформе Zoom. Для детей, у которых нет возможности выйти в прямом эфире, размещается задание в режиме офлайн.

Те сложные моменты, которые были в начале, они на сегодня преодолены. Проведено дополнительное методическое обучение педагогов. Дети поняли алгоритм работы.

Дети отзываются о проведенных уроках достаточно хорошо. Мы проводили мониторниг. Ребята отмечают, что они усваивают материал, они могут обратиться к учителям за дополнительной помощью. Учителя постоянно находятся на связи с учениками.

Кроме того, организовано и дополнительное обучение. Наша школа во второй половине дня предлагает достаточно большое количество активностей для детей, которые проводятся на платформе Zoom – это онлайн-конкурсы, игры, работает родительский клуб. Есть активная группа в «Вконтакте».

Моё мнение – необходимо нормально в штатном режиме заканчивать учебный год так, как это планировалось, – 29 мая. Сейчас дети заняты и вовлечены в деятельность, они могут найти себе занятие по интересам. Особенно это важно в условиях самоизоляции.

Антон Ковалев, директор школы №45:

- Та ситуация, в которой мы все оказались, она для нас новая. Но мы успешно прошли все пути обучения, адаптации. И сейчас качественно работаем в непривычных форматах.

45-я школа является крупнейшей образовательной организацией региона. У нас учится 3115 детей. И на сегодня я могу с полной ответственностью заявить, что 100% детей охвачено дистанционной формой обучения.

У нас нет никаких проблем с преподаванием предметов. Учителя подходят творчески. Акцент мы делаем на предметы государственной итоговой аттестации. Мы административно следим за дозировкой домашних заданий, смотрим на объёмы уроков. Мы за это время дали более 3000 видеоуроков нашим детям. Администрация школы системно посещает эти уроки. У нас идёт полный контроль над этими новыми формами обучения.

Министерство образования несколько раз в неделю проводит обучающие конференции и семинары по организации работы в дистанционном формате. Идёт анализ в соцсетях. Выкладываются лучшие педагогические практики, методические наработки.

Конечно же, я не могу сказать, что всё складывается идеально, но в любой работе бывают сложности. И сейчас мы идём вперёд. Учителя за месяц сделали огромный прорыв, которого за 10 предыдущих лет не было.