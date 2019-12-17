Учеников школы № 14 планируют перевести на шестидневку

Во вторник, 17 декабря, наша читательница сообщила, что учеников школы № 14 в Калуге переводят на шестидневную учебную неделю из-за аварийного состояния крыши учебного заведения.

Информацию прокомментировала нам директор школы Ксения ПОЗНЯКОВА.

- В связи с проведением ремонтных работ, предполагается ввести шестидневную учебную неделю в следующем году, - рассказала она. - Только на несколько месяцев. Всё зависит о того, когда пройдут торги. Тогда будет известно о сроках проведения ремонтных работ. Сейчас этот вопрос на повестке дня, он обсуждается, но конкретных сроков перехода на шестидневную ученую неделю пока нет.

Ксения Познякова пояснила, что летом в школе запланирован капитальный ремонт кровли и ремонт фасада здания, являющегося объектом культурно наследия, внутри и снаружи. Так как объём ремонтных работ большой, в учебном учреждении опасаются, что завершить их за летние каникулы не удастся.

Уважаемые читатели, а вам приходилось учиться шесть дней в неделю? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях!