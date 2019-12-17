Класс в Калуге закрыли на карантин

В Калуге приостановлен учебный процесс в одном из начальных классов школы № 21. Об этом во вторник, 17 декабря, нам сообщила ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Людмила АСТАХОВА. Класс закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, в Калуге отмечается незначительный рост заболеваемости. За неделю зарегистрировано 3660 случаев ОРВИ, в том числе два случая гриппа – один у ребёнка, один у взрослого. Всего в Калужской области семь случаев гриппа: в Козельском районе – у четырёх школьников, в Медынском районе – у взрослого. Лабораторно подтверждено 5 случаев.