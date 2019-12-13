Проверка слуха: 8 детей отравились в калужской школе

В пятницу, 13 декабря, в редакцию нашего издания позвонил читатель и сообщил, что в школе № 15 произошло массовое отравление детей. Одной из пострадавших стала его внучка.

Информацию нам прокомментировала директор школы Татьяна ДРОЗДОВА.

- Поверьте мне, что эта ситуация абсолютно не такая, - пояснила она. - Мы собрали информацию, я знаю, сколько детей сегодня отсутствует, по какой причине. Мы опросили каждого родителя. Нет ни одного случая отравления. У меня была комиссия из управления образования, приезжало руководство питающей организации. Я позвонила в Роспотребнадзор, пригласила взять смывы. Оказалось, что они могут приехать, если будет экстренное извещение. А экстренное извещение должно поступить от врачей.

Директор школы пояснила, что по образовательному учреждению гуляет ротавирусная инфекция.

- Самый проблемный у нас 1 «А». Восемь человек. Есть ребята и в восьмом классе. Но это не отравление. Нашу столовую проверяла большая комиссия из Законодательного собрания. Я могу доложить по каждому ребёнку, - добавила она.

По словам Татьяны Дроздовой, в пятницу многие родители не привели детей в школу, потому что решили перестраховаться – оставить дома и понаблюдать за их самочувствием.

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