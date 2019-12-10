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Все продукты для школьных столовых предложили складывать в одно место

Елена Французова
Опубликовано: 10.12.2019 08:40 1 695
Все продукты для школьных столовых предложили складывать в одно место

В понедельник, 9 декабря, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ вновь вернулся к вопросу питания в школах. Он рассказал, что прокуратура и общественность провела проверку в образовательных учреждениях.

- Там, где в школах устоявшиеся коллективы, повара и так далее, там всё идёт, как дома, будем так говорить, в основном, в большинстве случаев, - сказал губернатор. - Ещё многие школы заготовки делают на зимний период. И это тоже надо поощрять. Они, правда, делают это нелегально – консервировать нельзя, то нельзя, это нельзя. Пусть себе делают, мы же дома кушаем. Но там, где у нас идёт по конкурсу, там компании какие-то приходят, откуда чего привозят.

Глава региона считает, что на школьное питание необходимо распространить опыт централизованных закупок.

- Необходимо централизовать. Если мало одного склада, может быть, три сделать. Сделать центральный склад и два филиала. Один в Обнинске, условно говоря, второй в Людиново или в Сухиничах и в Калуге. На этих складах должны закупаться все эти и кефиры, и ряженка, и молочные продукты, и сливочное масло - всё должно закупаться на этих складах. Тогда мы можем проверить качество, что туда поступает. Второе: через централизованные закупки мы увидим, что, оказывается, наши, местные товаропроизводители получили наконец-то возможность поставить качественную продукцию для того, чтобы накормить своих родных детей. А не везти её Бог знает откуда, где там от этого молока молоком никогда и не пахло.

Заместителю губернатора Константину ГОРОБЦОВУ Артамонов поручил немедленно заняться этим вопросом.

- Централизация - это контроль, централизация – это увеличение лотов, увеличение лотов – это снижение цены, - сказал глава региона. - По стране была шумиха, что поставщики лекарственных средств бойкотировали, и появились в лечебных учреждениях перебои колоссальные. Мы-то с вами этого вообще не почувствовали. У нас этой проблемы не было именно благодаря этой централизации.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

 

Елена Французова
Опубликовано: 10.12.2019 08:40 1 695
Тэги: образование школа питание
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