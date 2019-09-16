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Министр образования о первоклашках, ждущих автобус три часа: «Здесь нет никаких проблем»

16.09.2019 14:15 6 2132 Елена Французова, Фото: пресс-служба правительства.
Министр образования о первоклашках, ждущих автобус три часа: «Здесь нет никаких проблем»

В понедельник, 16 сентября, на заседании калужского правительства обсудили проблему школьников Ферзиковского района. Ученики начальных классов из деревень более трёх часов ждут школьный автобус. Родители обратились с заявлением о дополнительном рейсе. Но из отдела образования и молодежной политики администрации района пришел отказ. Обоснование - отсутствие финансирования. Родители предложили открыть в школах группы продленного дня и организовать дополнительные занятия. Но не везде это возможно.

- На самом деле, здесь нет никаких проблем, наше учреждение «Школьный автобус» работает достаточно эффективно, - прокомментировал информацию региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. – В этом году дополнительно открыли 12 новых маршрутов и 17 маршрутов мы продлили. Подвозим более 13 тысяч детей сейчас. На мой взгляд, речь идёт об необоснованных требованиях родителей подвозить отдельно детей начальной школы, в частности, первого класса, которые заканчивают обучение раньше других школьников.

По словам министра, для этих детей после окончания занятий проводятся занятия по выполнению домашних заданий, прогулки и спортивные мероприятия. А когда заканчиваются занятия у других школьников, их привозят домой.

- Вообще-то нормальные родители должны быть довольны, что дети приходят из школы подготовленные, и не надо потом с ними сидеть, корпеть над этими заданиями. Ничего не понимаю. Надо разобраться, - ответил на это глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Наверное, какое-то недопонимание.

Губернатор поручил встретиться с родителями.

А в Тарусском районе родители пожаловались на то, что школьникам далеко идти до остановки.

- Далеко - это сколько? – спросил глава региона. Но ему никто не ответил.

Представитель пресс-службы областной администрации Татьяна Гусева рассказала, как собственными глазами видела детей, которые шли пешком вдоль дороги на большом расстоянии от школы, правда, в Ферзиковском районе.

- Директора школы надо освобождать от занимаемой должности, если он малышей с портфелями отпустил на дорогу. Это недопустимо. Это безобразие, кто их отпустил из школы? – возмутился глава региона.

В Тарусском районе сообщили, что и у них дети одной из школ ходят вдоль дороги, там нет даже тротуара. Его обещали сделать в следующем году.

- Мы говорим, что жизнь ухудшается, тяжело стало жить. А слуга ваш покорный семь километров ходил каждый день в школу – семь туда и семь обратно без всяких тротуаров. Утром выходил, никто эту дорогу не чистил, это я её протаптывал на лыжах. Я не говорю, что к этому надо вернуться. Но родителям надо тоже каким-то образом с точки зрения разумного подхода все эти вопросы обсуждать, ставить. Александр Сергеевич, - обратился Артамонов к Аникееву. - Может быть, для этих детей дополнительный полдник делать. Останутся, они же голодные будут. Ещё и подкормите там. Они же маленькие дети, сделайте им ещё один полдник, мы что, разоримся от этого?

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Авторы
Елена Французова 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: образование
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