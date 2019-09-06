Министр образования: «Репетиторство, как мафия, бессмертно»

Дон Корлеоне, глава мафии в культовой кинотрилогии "Крестный отец", тоже в каком-то смысле репетитор.
Учебный год только начался, а социальные сети уже пестрят объявлениями: «Ищу для ребёнка репетитора по математике», «Подскажите хорошего педагога по русскому. 8-й класс». Зачастую брать частные уроки дети начинают уже в начальной школе. Особым спросом пользуется английский язык.
Проверить качество получаемых в школе знаний ещё в мае распорядился губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
— Неплохо было бы анализ по школам провести, какое количество школьников вынуждены пользоваться услугами репетиторов, — заявил глава региона. — Или какое количество школьников из тех, которые поступили в университеты, вынуждены были пользоваться этими услугами. Сегодня мы не учитываем, какими средствами достигнут результат. Зачастую за счёт того, что родители напрягаются из последних сил, выгребают из своих карманов последние копейки.
Это неправильно.
В итоге региональное министерство образования и науки провело анкетирование в школах и опросы в социальных сетях среди учеников 10-х и 11-х классов. По результатам проведённой работы в «Точке кипения» прошла встреча на тему «Школьное образование и проблема репетиторства».
Дети, запуганные ЕГЭ
Оказалось, что чуть больше половины респондентов пользуются услугами репетиторов. 30% юных калужан сообщили, что ежемесячно тратят на репетиторов до 8 000 рублей. В основном обращение к ним связно с подготовкой к ЕГЭ.
— Когда мы заканчивали школу, никаких репетиторов у нас не было. Я сдавала 4 экзамена в школе и 3 — при поступлении в вуз, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОРОБОВА. — Сейчас высшее образование становится более доступным. Важно отношение к ЕГЭ ребёнка, педагогов и родителей. Всё зависит от того, как мы настроим. Наверное, дети будут спокойнее, если это будет гонка не за баллами, а за знаниями. Иногда родители понимают, что ребёнок не хочет идти в 10–11-й классы, он думает получить среднее профессиональное образование и посмотреть, интересно ли ему будет развиваться в этом направлении. Но есть родственники, старшее поколение, которое говорит, что без 10–11-го класса жизни нет.
При этом сама Ольга Коробова не скрывает, что её ребёнок пользовался услугами репетитора для поступления в вуз.
— Он понял, что тот предмет, которому уделял меньше времени и получил меньше знаний, ему потребуется для поступления в конкретное учебное заведение. Мы как родители, которые недоработали в своё время, чтобы ребенок уверенно мог подготовиться к экзамену, приняли удар на свой кошелёк.
Папу и маму — за парту
Учителя отмечали, что в последние годы высшее образование пользуется невероятным спросом. Чтобы дети поступили в вуз, родители готовы нанимать педагогов. При этом учителя уверены, что сдать ЕГЭ по любому предмету можно на базе школьных знаний.
— Проблема репетиторства накручена. Я 5 лет работаю в школе. У меня профильный класс. Это подразумевает, что таких уроков в неделю — 5. Этих часов достаточно, чтобы подготовить ребёнка и к олимпиадам, и к конференциям, и к сдаче экзамена. В этом году у меня максимальный балл по ЕГЭ — 80, средний был выше на 10 баллов, чем по городу. Все дети, которые были на профиле, поступили в высшие учебные заведения, в том числе и в Москве, — рассказала Юлия АНДРЕЕВА, учитель физики школы № 15.
— Моя дочь идёт в 10-й класс, у нас нет ни одного репетитора, — взяла слово Ольга ДЕЙКИНА, мама ученицы 24-й гимназии. — Я очень благодарная учителям за то, что они привили любовь к предметам. В этом году мы сдавали английский в числе основных государственных экзаменов. Результат — без одного балла высший. Многие родители хотят облегчить себе жизнь, им проще переложить подготовку ребёнка на репетитора. Проще заплатить, чем самим уделить внимание. Я не против репетиторства, но одно дело — подготовиться к олимпиаде, сдать экзамен в вуз, если ребёнок хочет и это цель жизни. Но отдавать его с первого класса репетиторам — полный абсурд.
— Я думаю, что работа учителя школы и родителей непротиворечива, мы не стоим по разные стороны баррикад, — говорит Татьяна КУЛИКОВА, учитель истории гимназии № 24. — Надо много трудиться, будучи в стенах школы. И я убеждена, что если ребёнок будет работать, если вместе с ним будут трудиться родители, то институт репетиторства сам по себе исчезнет. Многим родителям легче нанять для ребёнка репетитора, нежели сидеть и вместе с ним учить уроки: писать, читать, считать, повторять, контролировать. Я уже очень давно работаю в школе. Каждый учитель готов дать детям те знания, которыми сам обладает.
А вот репетитор по английскому языку Кириана СКРЫЛЁВА считает иначе. По её словам, ребёнок, сдающий ОГЭ и ЕГЭ по английскому, как правило, ходит к репетиторам. И школа об этом прекрасно знает.
— Я в этом году готовила школьницу к ОГЭ. Её учитель сказал детям: «Пусть репетиторы дают вам бланки для сдачи ОГЭ».
— У меня не было ни одного репетитора, но по английскому нужен, уровень хромает, — рассказал ученик школы № 23 Владимир ТРУШИН. — Я общался со многими ребятами. В лучшем случае они могут переводить текст, понимать речь со словарём. Свободно говорить никто не может. Остальные предметы можно осилить самообразованием.
Накрученный вопрос
Говорили учителя и о том, что у детей нет мотивации, ученики плохо усваивают информацию, многие просто не способны учиться. Педагоги рассказывали, что порой дети, еле-еле сдавшие ОГЭ, идут в 10-й и 11-й классы, так как их родители убеждены: если нанять репетитора, за два года можно подтянуть знания. Но чудо редко происходит.
Подвёл итог встречи министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. В своей пространной речи, длившийся почти полчаса, он прошёлся и по учителям, и по родителям.
— С одной стороны, есть реальное бесплатное образование, которое финансируется из бюджета, с другой стороны, имеется достаточно развитый рынок услуг, — начал рассуждать министр. — По опросам Высшей школы экономики, примерно 60% школьников пользуются услугами репетиторов и 40% учителей их оказывают.
Он напомнил, что репетиторы были, есть и будут.
— Репетиторство, как мафия, бессмертно!
Министр не скрывал, что в школьном образовании есть проблемы.
— Если школа не даёт знаний, не учит, это заставляет родителей идти к алчным репетиторам. Есть учителя, которые работают некачественно. Но исследования показывают, что репетиторство эффективно не всегда. Многое зависит от мотивации и способности детей. Если ребёнок не мотивирован, результат будет нулевой.
При этом Аникеев уверен, что количество школьных часов и по английскому, и по русскому, да и по другим предметам достаточное, чтобы ученик получил необходимые знания.
Снимать ответственность с мам и пап он тоже не стал.
— У родителей нет времени на детей, проще заплатить репетитору. Это попытка снять с себя ответственность, — уверен министр.
— Репетиторству есть альтернатива — это качественное образование. При этом подготовка к ЕГЭ — совсем не задача школы. Мы даём нормальное качественное школьное образование. Тогда и родительские кошельки будут целы.
Вообще, фразой «Подготовка к ЕГЭ — это не задача школы!» чуть ли не 1 сентября встречают выпускников учителя. Эта информация приводит в ступор и учеников, и их родителей. Ведь без сдачи ЕГЭ не только в вуз не поступишь, но и школу не закончишь. В итоге родители судорожно начинают искать репетиторов, онлайн-курсы, скупать дидактические материалы.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Министр рассказал, чего ждать от нового учебного года 05.09.2019 21:30
Фоторепортаж: в Калуге открыли самую долгожданную школу 02.09.2019 09:54
Всем выйти из тени: налоговая следит за репетиторами в Интернете 29.08.2019 09:16
Спортзал в 5-й школе ремонтируют больше 9 месяцев 22.08.2019 10:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: