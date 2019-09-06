Министр образования: «Репетиторство, как мафия, бессмертно»

Дон Корлеоне, глава мафии в культовой кинотрилогии "Крестный отец", тоже в каком-то смысле репетитор.

Учебный год только начался, а социальные сети уже пестрят объявлениями: «Ищу для ребёнка репетитора по математике», «Подскажите хорошего педагога по русскому. 8-й класс». Зачастую брать частные уроки дети начинают уже в начальной школе. Особым спросом пользуется английский язык.

Проверить качество получаемых в школе знаний ещё в мае распорядился губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

— Неплохо было бы анализ по школам провести, какое количество школьников вынуждены пользоваться услугами репетиторов, — заявил глава региона. — Или какое количество школьников из тех, которые поступили в университеты, вынуждены были пользоваться этими ­услугами. Сегодня мы не учитываем, какими средствами достигнут результат. Зачастую за счёт того, что родители напрягаются из последних сил, выгребают из своих карманов последние копейки.

Это неправильно.

В итоге региональное министерство образования и науки провело анкетирование в школах и опросы в социальных сетях среди учеников 10-х и 11-х классов. По результатам проведённой работы в «Точке кипения» прошла встреча на тему «Школьное образование и проблема репетиторства».

Дети, запуганные ЕГЭ

Оказалось, что чуть больше половины респондентов пользуются услугами репетиторов. 30% юных калужан сообщили, что ежемесячно тратят на репетиторов до 8 000 рублей. В основном обращение к ним связно с подготовкой к ЕГЭ.

— Когда мы заканчивали школу, никаких репетиторов у нас не было. Я сдавала 4 экзамена в школе и 3 — при поступлении в вуз, — рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга КОРОБОВА. — Сейчас высшее образование становится более доступным. Важно отношение к ЕГЭ ребёнка, педагогов и родителей. Всё зависит от того, как мы настроим. Наверное, дети будут спокойнее, если это будет гонка не за баллами, а за знаниями. Иногда родители понимают, что ребёнок не хочет идти в 10–11-й классы, он думает получить среднее профессиональное образование и посмотреть, интересно ли ему будет развиваться в этом направлении. Но есть родственники, старшее поколение, которое говорит, что без 10–11-го класса жизни нет.

При этом сама Ольга Коробова не скрывает, что её ребёнок пользовался услугами репетитора для поступления в вуз.

— Он понял, что тот предмет, которому уделял меньше времени и получил меньше знаний, ему потребуется для поступления в конкретное учебное заведение. Мы как родители, которые недоработали в своё время, чтобы ребенок уверенно мог подготовиться к экзамену, приняли удар на свой кошелёк.

Папу и маму — за парту

Учителя отмечали, что в последние годы высшее образование пользуется невероятным спросом. Чтобы дети поступили в вуз, родители готовы нанимать педагогов. При этом учителя уверены, что сдать ЕГЭ по любому предмету можно на базе школьных знаний.

— Проблема репетиторства накручена. Я 5 лет работаю в школе. У меня профильный класс. Это подразумевает, что таких уроков в неделю — 5. Этих часов достаточно, чтобы подготовить ребёнка и к олимпиадам, и к конференциям, и к сдаче экзамена. В этом году у меня максимальный балл по ЕГЭ — 80, средний был выше на 10 баллов, чем по городу. Все дети, которые были на профиле, поступили в высшие учебные заведения, в том числе и в Москве, — рассказала Юлия АНДРЕЕВА, учитель физики школы № 15.

— Моя дочь идёт в 10-й класс, у нас нет ни одного репетитора, — взяла слово Ольга ДЕЙКИНА, мама ученицы 24-й гимназии. — Я очень благодарная учителям за то, что они привили любовь к предметам. В этом году мы сдавали английский в числе основных государственных экзаменов. Результат — без одного балла высший. Многие родители хотят облегчить себе жизнь, им проще переложить подготовку ребёнка на репетитора. Проще заплатить, чем самим уделить внимание. Я не против репетиторства, но одно дело — подготовиться к олимпиаде, сдать экзамен в вуз, если ребёнок хочет и это цель жизни. Но отдавать его с первого класса репетиторам — полный абсурд.

— Я думаю, что работа учителя школы и родителей непротиворечива, мы не стоим по разные стороны баррикад, — говорит Татьяна КУЛИКОВА, учитель истории гимназии № 24. — Надо много трудиться, будучи в стенах школы. И я убеждена, что если ребёнок будет работать, если вместе с ним будут трудиться родители, то институт репетиторства сам по себе исчезнет. Многим родителям легче нанять для ребёнка репетитора, нежели сидеть и вместе с ним учить уроки: писать, читать, считать, повторять, контролировать. Я уже очень давно работаю в школе. Каждый учитель готов дать детям те знания, которыми сам обладает.

А вот репетитор по английскому языку Кириана СКРЫЛЁВА считает иначе. По её словам, ребёнок, сдающий ОГЭ и ЕГЭ по английскому, как правило, ходит к репетиторам. И школа об этом прекрасно знает.

— Я в этом году готовила школьницу к ОГЭ. Её учитель сказал детям: «Пусть репетиторы дают вам бланки для сдачи ОГЭ».

— У меня не было ни одного репетитора, но по английскому нужен, уровень хромает, — рассказал ученик школы № 23 Владимир ТРУШИН. — Я общался со многими ребятами. В лучшем случае они могут переводить текст, понимать речь со словарём. Свободно говорить никто не может. Остальные предметы можно осилить самообразованием.

Накрученный вопрос

Говорили учителя и о том, что у детей нет мотивации, ученики плохо усваивают информацию, многие просто не способны учиться. Педагоги рассказывали, что порой дети, еле-еле сдавшие ОГЭ, идут в 10-й и 11-й классы, так как их родители убеждены: если нанять репетитора, за два года можно подтянуть знания. Но чудо редко происходит.

Подвёл итог встречи министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. В своей пространной речи, длившийся почти полчаса, он прошёлся и по учителям, и по родителям.

— С одной стороны, есть реальное бесплатное образование, которое финансируется из бюджета, с другой стороны, имеется достаточно развитый рынок услуг, — начал рассуждать министр. — По опросам Высшей школы экономики, примерно 60% школьников пользуются услугами репетиторов и 40% учителей их оказывают.

Он напомнил, что репетиторы были, есть и будут.

— Репетиторство, как мафия, бессмертно!

Министр не скрывал, что в школьном образовании есть проблемы.

— Если школа не даёт знаний, не учит, это заставляет родителей идти к алчным репетиторам. Есть учителя, которые работают некачественно. Но исследования показывают, что репетиторство эффективно не всегда. Многое зависит от мотивации и способности детей. Если ребёнок не мотивирован, результат будет нулевой.

При этом Аникеев уверен, что количество школьных часов и по английскому, и по русскому, да и по другим предметам достаточное, чтобы ученик получил необходимые знания.

Снимать ответственность с мам и пап он тоже не стал.

— У родителей нет времени на детей, проще заплатить репетитору. Это попытка снять с себя ответственность, — уверен министр.

— Репетиторству есть альтернатива — это качественное образование. При этом подготовка к ЕГЭ — совсем не задача школы. Мы даём нормальное качественное школьное образование. Тогда и родительские кошельки будут целы.

Вообще, фразой «Подготовка к ЕГЭ — это не задача школы!» чуть ли не 1 сентября встречают выпускников учителя. Эта информация приводит в ступор и учеников, и их родителей. Ведь без сдачи ЕГЭ не только в вуз не поступишь, но и школу не закончишь. В итоге родители судорожно начинают искать репетиторов, онлайн-курсы, скупать дидактические материалы.

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Эта статья была опубликована в №36 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.