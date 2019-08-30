Как успешно сдать ЕГЭ и поступить в престижный вуз без репетиторов

Третьего августа российские вузы опубликовали списки абитуриентов, зачисленных на первый курс. Для сотен тысяч выпускников этот день стал финальным в продолжительном забеге под названием «Закончить школу. Сдать ЕГЭ. Поступить в вуз».

Глеб Глушенков закончил физико-математический класс лицея № 36 г. Калуги. На экзаменах он по трём предметам набрал 277 баллов. В нынешнем году этот результат — лучший в лицее.

Благодаря высоким оценкам Глеб проходил в три престижных столичных университета из пяти. Выбрал МИФИ.

Во всей этой истории не было бы ничего особенного, если бы не одна деталь: Глеб Глушенков подготовился к экзаменам сам, без помощи репетиторов.

Хорошее окружение

— Когда вы стали готовиться к поступлению в вуз — ​в старших классах или раньше?

— Я не отношусь к числу тех, кто говорит, что до 9-го класса ничего не делал, потом взялся за ум и всё получилось. Мне всегда нравилось учиться. Те мои одноклассники, которые успешно закончили школу, тоже хорошо учились не только в старших классах.

— Какие экзамены вы сдавали?

— Кроме обязательных русского языка и математики я сдавал физику и информатику. По русскому получил 91 балл, по профильной математике — ​88. Физику написал на 98 баллов, информатику — ​на 88. Всего на экзаменах набрал 365 баллов. Общий балл по трём предметам, по которым я поступал в вузы,— 277.

На мой взгляд, важную роль играет окружение. У нас был очень сильный класс. Нам нравилось учиться, нравилось соревноваться друг с другом, делиться своими ­решениями. Если я чего-то не понимал, то всегда мог спросить совета у одноклассников. Многие ребята участвовали в олимпиадах. Это тоже подстёгивает, сразу думаешь: а что это я сижу и ничего не делаю? Так нельзя!

— То есть вы считаете, что, если бы класс был менее сильный, то и ваши результаты были бы хуже?

— Да! И, конечно, у нас очень сильные учителя, которые дали нам хорошие знания. Думаю, тот факт, что я всё-таки закончил лицей, сыграл свою роль. Если бы я учился в обычной школе, то вряд ли обошёлся бы без репетиторов.

Альтернатива репетиторам

— Готовиться к экзаменам помогают интернет-курсы и интенсивы, которые ведут известные российские преподаватели. Часто они проводят бесплатные уроки. Я, например, слушал лекции учителя математики Бориса Трушина, на которых он разбирал задачи ЕГЭ, показывал, как можно решить их разными способами.

Есть также интенсивы продолжительностью несколько часов, посвящённые определённым заданиям. Один интенсив стоит около 2500 рублей. Мы с одноклассниками купили такой курс в складчину — ​скинулись рублей по 300. Это единственный раз, когда я потратился на подготовку к экзаменам.



Для успешной сдачи ЕГЭ советую участвовать в олимпиадах. Очевидно, что экзамены — ​это стресс. Олимпиады — ​тоже. Участие в них помогает выработать иммунитет к стрессу. Появляется опыт, понимание, как правильно настроиться на экзамен. Чтобы хорошо написать работу, необходимо не только знать предмет — ​нужна ещё и уверенность в том, что всё будет хорошо.

Нестыковочка

— В системе ЕГЭ много хорошего. Она позволяет подавать документы в несколько вузов, при этом вступительные экзамены сдавать не нужно. Но есть и минусы. ЕГЭ не учит хорошему знанию предмета — ​он учит готовиться к выполнению определённых заданий. Из-за этого какие-то темы выпадают. Мне кажется, эту систему надо немножко изменить, чтобы она помогала учить предмет, а не просто выполнять задание.

Ещё один минус: школьная программа и ЕГЭ друг с другом не совсем стыкуются. Чтобы успешно сдать экзамены, только хорошо учиться недостаточно — ​нужно ещё и как следует подготовиться к ЕГЭ. Без этого выполнить некоторые задания невозможно — ​даже если у тебя золотая медаль.

— Если бы вы были министром образования, что изменили бы в системе обучения в старших классах?

— В профильных классах я бы убрал все предметы, которые не нужны для поступления, а вместо них добавил бы те, которые необходимы, и ещё побольше спорта.

Кем быть?

— Вы уже знаете, какой профессии хотели бы посвятить свою жизнь?

— Нет, я пока не понял, чем именно хочу заниматься. Среди моих одноклассников тех, кто, как и я, сомневается, ​большинство. Не представляю, как, отучившись 11 лет в школе, можно определиться с профессией. Наверное, чтобы это понять, нужно постоянно пробовать что-то новое, посещать больше кружков, секций. При этом важно помнить: выбирая профессию, ты выбираешь не только род деятельности, но и определённый стиль жизни.

— Какой стиль жизни привлекает вас?

— Ещё не знаю. ­Надеюсь, университет поможет мне определиться.

Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток» от 28 августа. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.