Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 23 июля
$ 62.98 0.11
70.65 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Образование

Только 9 школ из 16 запланированных начали ремонтировать в Калуге

23.07.2019 16:08 1 230 Дмитрий Ивьев
Только 9 школ из 16 запланированных начали ремонтировать в Калуге

Работы по ремонту школ в Калуге продвигаются крайне медленно. На сегодня они начались только в 9 школах, хотя всего к 1 сентября запланировано приведение в порядок 16 учебных заведений.

– Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ проведена неудовлетворительно, – заявил во вторник, 23 июля, глава местного самоуправления Александр Иванов, – слишком много времени ушло на согласования и прочую бюрократическую волокиту, между тем сметы на ремонт некоторых школ были готовы уже в начале года.

Завершить все работы планируется до 1 сентября.

Власти считают, что подрядчикам предстоит ускориться, чтобы успеть все доделать. При этом плохую работу грозят не принимать и не оплачивать.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: образование школа
Еще новости из рубрики «Образование»

Все на 100: калужанка установила региональный рекорд по ЕГЭ 17.07.2019 21:30

За нарушения питающей компании наказали директора школы 13.07.2019 21:30

Итоги ЕГЭ: стобалльница-рекордсменка и «отчисленные» дети 12.07.2019 11:54

Как школьники сдали ЕГЭ: опубликована первая статистика 02.07.2019 15:44

Фоторепортаж: выпускники зажгли под проливным дождём 24.06.2019 14:58

Народные новости
549 5
КВ1
588 5
АктивныйГражданин
2197 5
ILR

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 24 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
чт 25 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
чт 25 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды
чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

18 июл 2019 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Новости партнеров

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.