Только 9 школ из 16 запланированных начали ремонтировать в Калуге

Работы по ремонту школ в Калуге продвигаются крайне медленно. На сегодня они начались только в 9 школах, хотя всего к 1 сентября запланировано приведение в порядок 16 учебных заведений.

– Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ проведена неудовлетворительно, – заявил во вторник, 23 июля, глава местного самоуправления Александр Иванов, – слишком много времени ушло на согласования и прочую бюрократическую волокиту, между тем сметы на ремонт некоторых школ были готовы уже в начале года.

Завершить все работы планируется до 1 сентября.

Власти считают, что подрядчикам предстоит ускориться, чтобы успеть все доделать. При этом плохую работу грозят не принимать и не оплачивать.