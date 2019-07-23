Только 9 школ из 16 запланированных начали ремонтировать в Калуге

Работы по ремонту школ в Калуге продвигаются крайне медленно. На сегодня они начались только в 9 школах, хотя всего к 1 сентября запланировано приведение в порядок 16 учебных заведений.
– Работа по подготовке проектно-сметной документации для ремонта школ проведена неудовлетворительно, – заявил во вторник, 23 июля, глава местного самоуправления Александр Иванов, – слишком много времени ушло на согласования и прочую бюрократическую волокиту, между тем сметы на ремонт некоторых школ были готовы уже в начале года.
Завершить все работы планируется до 1 сентября.
Власти считают, что подрядчикам предстоит ускориться, чтобы успеть все доделать. При этом плохую работу грозят не принимать и не оплачивать.
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