За нарушения питающей компании наказали директора школы

В Калуге есть несколько тем, к которым относятся, как к священным коровам: высказываться по ним принято только хорошо. Одна из них — школьное питание. О том, что оно оставляет желать лучшего, знают и школьники, и их родители, и учителя. При этом чиновники от образования уверяют, что проблем на рынке школьного питания нет и вопрос лежит исключительно в плоскости личных вкусовых пристрастий. Как сказала по этому поводу в интервью ТРК «Ника» начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА, «... мы любим есть борщ или котлету у своей мамы».

Одним из немногих, кто называет вещи своими именами, является директор школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ. В феврале он публично рассказал о нарушениях в работе питающей компании, которая кормит учащихся его образовательного учреждения. В итоге сам и оказался в этой ситуации крайним: вину за «косяки» подрядчика повесили на него.

Февральский скандал

Вопросы к работе питающей организации у Сергея Зеленова возникли ещё в 2017 году, вскоре после того, как она зашла на калужский рынок школьного питания. Конкурс подрядчик выиграл, сильно снизив начальную стоимость контракта.

— Руководство данной компании сделало всё, чтобы вышвырнуть из школы нашего повара, которая проработала у нас 16 лет, — говорит директор 5-й школы. — Она помешала заменить продукты на менее качественные. После этого женщину начали прессовать, из-­за чего в декабре 2017 года она вынуждена была уволиться. Следом за ней ушла и вся команда поваров. После появления новых в рационе стали появляться и мясо с тухлинкой, и гнилая картошка. Количество детей, питающихся в школьной столовой, резко сократилось.

Директор школы № 5 Сергей ЗЕЛЕНОВ собирается подать в суд на начальника Управления образования Ольгу ЛЫТКИНУ за обвинение его в преступной халатности.

В феврале нынешнего года случился скандал, к которому оказалась причастна питающая компания, кормящая калужских школьников. Около 30 кадетов Ульяновского суворовского училища попали в больницу с подозрением на эхинококк. По одной из версий, заражение могло произойти через пищеблок.

В Калуге всё спокойно?

В Управлении образования тут же заявили, что у калужан повода для беспокойства нет. Однако благодаря Сергею Зеленову стало известно, что это не так. Он выяснил, что у пяти работников школьного пищеблока не было анализов на брюшной тиф и стафилококк, а также прививок от кори, краснухи и гепатита. Тем не менее печать врача — «Работать может» — в их медкнижках стояла. Возможно, подобные нарушения имелись не только в 5-й школе, но вслух об этом не побоялся сказать только Зеленов. За что и поплатился.

О «преступной халатности»

В том же самом телевизионном интервью Ольга Лыткина обвинила директора школы в «преступной халатности».

— Я бы хотела напомнить всем руководителям образовательных учреждений, что за организацию питания в школе в первую очередь отвечает её руководитель, — сказала, в частности, Лыткина. — И вопрос стоял не о том, что стали некачественно готовить, а о том, что был ослаблен контроль именно в этой школе со стороны руководителя. Потому что, когда возник вопрос о не до конца оформленных медицинских книжках, — ну извините, это в первую очередь ответственность руководителя образовательной организации. Каким образом он разрешил работать пищеблоку, если увидел, что у какого-­то сотрудника не до конца пройден медосмотр? Согласитесь, это преступная халатность, я считаю.

Уже на следующий день после этого интервью, 5 апреля, в школу с внеплановой проверкой пищеблока пришла прокуратура. Естественно, она обнаружила массу недочётов. В официальном пресс-­релизе говорится, что установленные нарушения связаны с несоблюдением порядка хранения продуктов питания, правил личной гигиены, порядка хранения суточных проб, уборочного инвентаря, с непрохождением в полном объёме медосмотров. Помимо этого, комиссия выявила нарушения в работе бракеражной комиссии.

Виновником такого положения дел, по мнению проверяющих, является заказчик услуги, то есть образовательное учреждение. Роспотребнадзор придрался также к тому, что руководство школы, зная, что не все работники пищеблока прошли полный медосмотр, не сообщило об этом в Управление и «... тем самым способствовало продолжению нарушений со стороны питающей организации».

В итоге 24 мая директору 5-й школы объявили замечание.

«Не согласен!»

— В общем, я преступник, который ничего не делал, — иронизирует Сергей Зеленов. — Хотя из документов очень чётко видно: как только я обнаружил, что в медкнижках работников столовой стоят печати с допуском к работе, а некоторых анализов нет, то тут же известил об этом руководителя питающей организации. Поскольку у меня есть договор с этой организацией, я могу вести претензионную работу самостоятельно. Если бы я обратился в Управление образования или в Роспотребнадзор, то было бы потеряно время. Кроме того, я посчитал нужным обнародовать эту информацию.

На приказе начальника Управления образования о дисциплинарном взыскании Зеленов размашисто написал: «Не согласен!» Не согласен он не только с этим замечанием, но и с обвинением в преступной халатности.

— Считаю, что Ольга Лыткина меня оклеветала. Именно так я расцениваю её реплику в мой адрес.

Выводы комиссии

Ещё в апреле директор 5-й школы, который также является депутатом городской Думы, выступил на её заседании с коротким обращением в адрес председателя гордумы Александра Иванова, в котором попросил создать комиссию по рассмотрению этого интервью. Её организовали через несколько дней. Работала комиссия довольно неспешно. Письмо с выводами депутатов отправили городскому голове только 3 июня. Изучив документы, народные избранники резюмировали, что контролировать своевременное прохождение медосмотра должен всё же не директор школы, а руководитель питающей компании — у Зеленова на это просто нет полномочий. Как и на то, чтобы не допускать работников-­нарушителей пищеблока в столовую. А посему обвинение его в преступной халатности является несостоятельным.

«Возможно, выявление подлога в оформлении медкнижек персонала и предотвратило в дальнейшем неблагоприятные последствия для здоровья школьников, питающихся в школьной столовой, — считают члены депутатской комиссии. — Высказанная Ольгой Лыткиной личная оценка действий Сергея Зеленова содержит негативный характер, необоснованно и безосновательно порочит его честь и деловую репутацию».

Депутаты попросили городского голову дать оценку правомерности высказываний начальника Управления образования, а также, учитывая тот факт, что питающая компания кормит практически всех школьников города, обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку медкнижек работников организации на предмет наличия или отсутствия в них признаков подложности.

Сквозь джунгли канцеляризмов

Ответ на это письмо депутаты получили через 21 день — 24 июня. Подписался под ним не городской голова, а заместитель начальника Управления делами градоначальника Павел Харламенков. Продраться через джунгли канцеляризмов и ссылок на различные законы и правила было непросто, но мы попытались. Суть послания сводится к тому, о чём раньше писала прокуратура: ответственность за все выявленные нарушения несёт директор. Реакции на предложение депутатов провести проверку питающей компании в этом документе вообще нет. Что касается высказываний Лыткиной в адрес Зеленова, то чиновница, как говорится в письме, всего лишь высказала своё мнение об этой ситуации, что не является противозаконным. «Кроме того, городской голова Калуги не вправе давать правовую оценку высказываниям начальника Управления образования», — подытоживает чиновник.

Маленькая победа

Сергея Зеленова такой формальный ответ возмутил:

— Извините, но городской голова является работодателем Лыткиной. И именно он имеет право дать правовую оценку её словам и поступкам!

Директор 5-й школы настроен решительно: если с него не снимут несправедливо полученное замечание, он намерен обратиться с иском в суд.

— Сергей Вадимович, не могу не спросить: вы же понимаете, что этот конфликт может стать причиной вашего увольнения? — спрашиваю я.

— Конечно, понимаю. Но правда дороже. Я иду на это осознанно, потому что считаю, что прав. Ситуация со школьным питанием безобразная. Это знают все. Но Управление образования закрывает на это глаза, хотя именно горуправа готовит текст договора, проводит конкурс, определяет победителя. А подпись под договором ставит директор, и он же несёт всю ответственность.

По крайней мере, один плюс во всей этой истории есть: после февральского скандала питающая организация часть школ передала на субподряд. Благодаря этому в 5-ю школу вернулась прежняя команда поваров. Желающих завтракать и обедать в школьной столовой снова стало много.

Эта статья была опубликована в №28 газеты Калужский перекрёсток от 10.07.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.