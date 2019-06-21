Губернатор поздравил медалистов

В четверг, 20 июня, в Калуге состоялась традиционная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении». Ими губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ наградил выпускников-отличников региона.
Золотых медалистов в этом году набралось 424. Все они получили отлично по всем предметам.
Поздравляя выпускников, Артамонов не упустил возможности сагитировать их поступать в калужские вузы, учебная база которых в последние годы стремительно развивается. К примеру, в этом году начинается строительство на правом берегу современного кампуса КФ МГТУ им. Баумана.
- В наши вузы много желающих поступить из других регионов, но надеюсь, что в первую очередь вы станете их студентами, - сказал Артамонов. - Мы рассчитываем на вас. Знания, которые вы получите, важно применить на практике на родной земле, чтобы наша область и дальше развивалась.
В заключение глава региона поблагодарил педагогов и родителей, воспитавших отличников, за профессионализм.
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