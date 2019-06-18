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Танцуют все: в День выпускника состоится масштабный флешмоб

18.06.2019 14:51 1 1680 Оксана ИВАНОВА
Танцуют все: в День выпускника состоится масштабный флешмоб

Организаторы городского выпускного на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» раскрывают секреты предстоящего праздника. Он состоится в воскресенье, 23 июня. 

В частности, стало известно, что в этот день на площади Старый Торг пройдёт масштабный танцевальный флешмоб – школьники исполнят вальс. Чтобы в мероприятии могло поучаствовать максимальное количество выпускников, организаторы разместили в Интернете видеоролик. С его помощью ребята могут разучить танцевальные движения. 

 

Ведущим праздника станет диджей популярной российской радиостанции «Новое радио» Дик Диклер, автор программы «Светлый хайп». 

Хедлайнером выпускного будет популярный молодёжный исполнитель Миша Марвин. Ещё одной звездой выпускного станет диджей Кирилл Слепуха, более известный под псевдонимом KIIDA. Он отыграет на Старом Торге свой диджейский сет. 

- За его плечами выступления на крупнейших фестивалях, таких как ULTRA и Tomorrowland, работа с David Guetta и Nicki Minaj, релизы на голландском лейбле Afrojack'a – WALL recordings, - комментируют организаторы. – В России он выступал на одной сцене с Marshmello и Tiesto, а также является одним из ключевых артистов крупных столичных фестивалей электронной музыки. Так что, независимо от погоды, 23 июня на площади Старый Торг будет жарко.

Напомним, в этом году праздник приобрёл название: «Выпускной над Окой». Его выбрали путём Интернет-голосования. Кроме того, для Дня выпускника впервые был разработан фирменный стиль. В частности, в нём будут выполнены праздничные растяжки, которые вскоре появятся на улицах Кирова и Ленина. 


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: образование
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