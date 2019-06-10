Трёх выпускников удалили с ЕГЭ, сообщило сегодня, 10 июня, областное министерство образования. Двое и них из Калуги, один – из Людиново.

- Во время сдачи экзамена у двоих ребят были обнаружены мобильные телефоны, у одного – шпаргалка, - рассказал помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. Пересдать экзамен они смогут лишь в следующем году.

К слову, в понедельник, 10 июня, на заседании правительства министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что в этом году 300 человек пересдают ЕГЭ. Среди них не только удалённые с экзамена выпускники, но и те, кто был недоволен результатом экзамена.