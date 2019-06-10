Трёх выпускников удалили с ЕГЭ, сообщило сегодня, 10 июня, областное министерство образования. Двое и них из Калуги, один – из Людиново.
- Во время сдачи экзамена у двоих ребят были обнаружены мобильные телефоны, у одного – шпаргалка, - рассказал помощник министра образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. Пересдать экзамен они смогут лишь в следующем году.
К слову, в понедельник, 10 июня, на заседании правительства министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что в этом году 300 человек пересдают ЕГЭ. Среди них не только удалённые с экзамена выпускники, но и те, кто был недоволен результатом экзамена.
|
Как заинтересовать детей учёбой - мнение учителя 16.05.2019 21:30
Названо имя звезды, которая споёт на выпускном в Калуге 15.05.2019 11:32
Школьное питание отдадут в концессию 19.04.2019 21:30
Педагогам начнут платить зарплату по новой схеме 19.04.2019 11:20
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: