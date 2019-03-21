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Школьный перегруз: как и чем помочь ребёнку

21.03.2019 12:28 0 812 Лилия Булаевская, Полина Яковлева.
Школьный перегруз: как и чем помочь ребёнку

Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, — ​серьёзная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей.

Взрослые нередко жалуются на нехватку времени и с ностальгией вспоминают своё беззаботное детство. На самом деле у современных школьников оно едва ли безоблачное.

— ​За последние 50 лет школьная нагрузка выросла более чем в 2 раза, — ​говорит нейропсихолог Центра «Попутный ветер» Благотворительного фонда «ВОЛОНТЁРЫ — ​ДЕТЯМ» Анастасия Кузина. — ​Увеличился и объём домашних заданий. В дополнение к этому многие школьники посещают спортивные секции, музыкальную или художественную школу, различные кружки и факультативы. В итоге, чтобы все успеть, они вынуждены постоянно спешить, у них практически не остаётся времени на отдых и не связанные с учебой интересы.
В результате у 40% учеников начальных классов уже имеются признаки скрытых или явных неврозов. Среди подростков этот показатель доходит до 70%. И, чем более «сильная» школа, тем этот процент выше.

Маме на заметку

Признаки хронического переутомления у ребёнка:

  • Он не сосредоточен. Садясь за домашнюю работу, долго не может на ней сконцентрироваться, а учителя жалуются, что он неусидчив на уроках.
  • Вечером ребёнок долго не может уснуть. Днём, наоборот, чувствует сонливость.
  • У него плохой аппетит, он теряет в весе, хотя растёт и должен, наоборот, прибавлять килограммы.
  • Он становится возбуждённым, у подростка наблюдаются перепады настроения, он часто бывает раздражён и грубит.
  • У ребёнка болит голова и периодически поднимается артериальное давление.
  • Хроническая перегрузка нередко даёт о себе знать простудами, которые ребёнок «цепляет» одну за другой. Дело в том, что интеллектуальное переутомление снижает адаптационные возможности организма, в том числе и иммунной системы.
  • На фоне учебного стресса растёт и количество хронических болезней. Среди них на первом месте — ​заболевания органов дыхания и пищеварения, на втором — ​сердечно-сосудистые нарушения, на третьем — ​патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Памятка родителям

— Следите за тем, чтобы ребёнок не проводил много времени у компьютера, если этого не требует учебный процесс. В подростковом возрасте он не должен просиживать за монитором больше полутора часов. Детям до 8 лет разрешается пробыть у компьютера около 40 минут, детям младше 7 лет — ​не более 20 минут в день. Если за монитором нужно сидеть, важно делать перерывы на 10 минут каждые полчаса.

— Пообщайтесь с ребёнком, выясните, что ему интересно, и поощряйте его творческие стремления. Если человек чем-то по-настоящему увлечён, нагрузка переносится легче и стрессовых ситуаций бывает меньше.

— Следите за тем, чтобы ребёнок соблюдал режим дня. На сон должно уходить не менее 8–9 часов в сутки.

— Поощряйте его успехи и не наказывайте при неудачах.

— Старайтесь, чтобы ребёнок больше двигался. Если он недостаточно спортивный и не занимается в секции, выбирайтесь с ним на пикники, в походы, на экскурсии.

— Уделите самое серьёзное внимание питанию ребёнка. В его меню должно быть достаточно полноценного белка (его мы получаем из нежирного мяса, рыбы, творога), сложных углеводов (содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе) и витаминов. Для хорошей работы мозга необходимы жирные кислоты, входящие в состав жирной рыбы, нерафинированного растительного масла, орехов. К счастью, сейчас школьное меню технологи разрабатывают таким образом, чтобы все эти требования были соблюдены.

Курс на здоровое поколение

Каким хлебом кормят местных школьников, корреспонденты «Перекрестка» узнали у коммерческого директора Калужского хлебокомбината Николая Гончарова.

- Николай Львович, ваше предприятие – постоянный поставщик хлеба в детские учебные заведения. Какие требования предъявляются к хлебу для школьника?

- Согласно медико-биологическим требованиям к хлебобулочным изделиям для детей дошкольного и школьного возраста, изложенным в Техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», они должны включать определенное количество белков, жиров и углеводов, железа, витаминов В1, В2, РР.

- Привычные всем нам буханки и батоны в желтых пакетиках соответствуют этим требованиям, подходят молодому растущему организму?

- Безусловно. Например, батоны «Здоровье» и «Витаминизированный» содержат и железо, отвечающее за наше кроветворение, и витамины группы В, которые позитивно влияют на настроение и самочувствие. Отдельная тема - йод, которым обогащены многие наши ржано-пшеничные сорта. Ведь йод - составная часть гормонов щитовидной железы, которые влияют на рост и развитие организма, ускоряют обменные процессы, концентрацию глюкозы в крови, влияют на память и интеллект. Причем наши хлеба содержат именно органические соединения, которые исключают вероятность его передозировки и сохраняются в продуктах при изготовлении, хранении и термообработке, не изменяя их привычного вкуса и качества.

Что касается технологии изготовления, то мы используем исключительно натуральные компоненты, причем главным образом отечественные. И никаких добавок: улучшителей, отбеливателей, консервантов, разрыхлителей, которые нужны недобросовестным производителям, чтобы продлить сроки хранения и придать изделиям неестественно пышный вид.

На Калужском хлебокомбинате никогда не шли и не пойдут на такие сделки с совестью. Объем нашей выпечки достигается только за счет применения высоких технологий производства и качественного сырья.

- Какие сорта хлеба наиболее востребованы в образовательных учреждениях?

- Предпочтение в школьном питании должно отдаваться ржано-пшеничным сортам, которые содержат незаменимые для растущего организма аминокислоты, клетчатка, макроэлементы, минеральные соли, микроэлементы. А еще способствуют скорейшему выведению из организма канцерогенов.

Для детского питания подходят такие наши ржано-пшеничные хлеба,как «Дарницкий», «Старообрядческий», «Орловский», «Бородинский», «Столичный» и другие.

- Насколько я знаю, детям школьного возраста уже можно включать в рацион и хлеб с отрубями...

- Учитывая его приятный мягкий вкус и большое количество ценных биологических веществ, даже нужно! Нами подмечено, что особенно его любят девочки-подростки, которые уже начинают следить за фигурой. Например, хлебцы «Докторские» или хлеб «Тостовый с отрубями». Они содержат повышенное количество клетчатки, поэтому помогает организму избавиться от шлаков. Считается, что в отрубях содержится 90% биологически активных компонентов цельного зерна. Отруби не усваиваются организмом, что позволяет снизить калорийность продукта.

- Но этот хлеб не входит в школьное меню. Где родителям его купить?

- Узнать, куда идти за любимым хлебушком своих детей (и своим, конечно, тоже), можно благодаря нашей уникальной опции «Где купить», доступной на сайте: kaluga-hleb.ru. А можно ввести его название в поисковике - и сайт даст знать, в каких магазинах он находится в наличии.

 
 
 
 
 
 
 

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Авторы
Лилия Булаевская, Полина Яковлева.
Тэги: образование питание хлеб peклама хлебокомбинат
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