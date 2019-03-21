Школьный перегруз: как и чем помочь ребёнку

Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, — серьёзная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей.
Взрослые нередко жалуются на нехватку времени и с ностальгией вспоминают своё беззаботное детство. На самом деле у современных школьников оно едва ли безоблачное.
— За последние 50 лет школьная нагрузка выросла более чем в 2 раза, — говорит нейропсихолог Центра «Попутный ветер» Благотворительного фонда «ВОЛОНТЁРЫ — ДЕТЯМ» Анастасия Кузина. — Увеличился и объём домашних заданий. В дополнение к этому многие школьники посещают спортивные секции, музыкальную или художественную школу, различные кружки и факультативы. В итоге, чтобы все успеть, они вынуждены постоянно спешить, у них практически не остаётся времени на отдых и не связанные с учебой интересы.
В результате у 40% учеников начальных классов уже имеются признаки скрытых или явных неврозов. Среди подростков этот показатель доходит до 70%. И, чем более «сильная» школа, тем этот процент выше.
Маме на заметку
Признаки хронического переутомления у ребёнка:
Памятка родителям
— Следите за тем, чтобы ребёнок не проводил много времени у компьютера, если этого не требует учебный процесс. В подростковом возрасте он не должен просиживать за монитором больше полутора часов. Детям до 8 лет разрешается пробыть у компьютера около 40 минут, детям младше 7 лет — не более 20 минут в день. Если за монитором нужно сидеть, важно делать перерывы на 10 минут каждые полчаса.
— Пообщайтесь с ребёнком, выясните, что ему интересно, и поощряйте его творческие стремления. Если человек чем-то по-настоящему увлечён, нагрузка переносится легче и стрессовых ситуаций бывает меньше.
— Следите за тем, чтобы ребёнок соблюдал режим дня. На сон должно уходить не менее 8–9 часов в сутки.
— Поощряйте его успехи и не наказывайте при неудачах.
— Старайтесь, чтобы ребёнок больше двигался. Если он недостаточно спортивный и не занимается в секции, выбирайтесь с ним на пикники, в походы, на экскурсии.
— Уделите самое серьёзное внимание питанию ребёнка. В его меню должно быть достаточно полноценного белка (его мы получаем из нежирного мяса, рыбы, творога), сложных углеводов (содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе) и витаминов. Для хорошей работы мозга необходимы жирные кислоты, входящие в состав жирной рыбы, нерафинированного растительного масла, орехов. К счастью, сейчас школьное меню технологи разрабатывают таким образом, чтобы все эти требования были соблюдены.
Курс на здоровое поколение
Каким хлебом кормят местных школьников, корреспонденты «Перекрестка» узнали у коммерческого директора Калужского хлебокомбината Николая Гончарова.
- Николай Львович, ваше предприятие – постоянный поставщик хлеба в детские учебные заведения. Какие требования предъявляются к хлебу для школьника?
- Согласно медико-биологическим требованиям к хлебобулочным изделиям для детей дошкольного и школьного возраста, изложенным в Техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции», они должны включать определенное количество белков, жиров и углеводов, железа, витаминов В1, В2, РР.
- Привычные всем нам буханки и батоны в желтых пакетиках соответствуют этим требованиям, подходят молодому растущему организму?
- Безусловно. Например, батоны «Здоровье» и «Витаминизированный» содержат и железо, отвечающее за наше кроветворение, и витамины группы В, которые позитивно влияют на настроение и самочувствие. Отдельная тема - йод, которым обогащены многие наши ржано-пшеничные сорта. Ведь йод - составная часть гормонов щитовидной железы, которые влияют на рост и развитие организма, ускоряют обменные процессы, концентрацию глюкозы в крови, влияют на память и интеллект. Причем наши хлеба содержат именно органические соединения, которые исключают вероятность его передозировки и сохраняются в продуктах при изготовлении, хранении и термообработке, не изменяя их привычного вкуса и качества.
Что касается технологии изготовления, то мы используем исключительно натуральные компоненты, причем главным образом отечественные. И никаких добавок: улучшителей, отбеливателей, консервантов, разрыхлителей, которые нужны недобросовестным производителям, чтобы продлить сроки хранения и придать изделиям неестественно пышный вид.
На Калужском хлебокомбинате никогда не шли и не пойдут на такие сделки с совестью. Объем нашей выпечки достигается только за счет применения высоких технологий производства и качественного сырья.
- Какие сорта хлеба наиболее востребованы в образовательных учреждениях?
- Предпочтение в школьном питании должно отдаваться ржано-пшеничным сортам, которые содержат незаменимые для растущего организма аминокислоты, клетчатка, макроэлементы, минеральные соли, микроэлементы. А еще способствуют скорейшему выведению из организма канцерогенов.
Для детского питания подходят такие наши ржано-пшеничные хлеба,как «Дарницкий», «Старообрядческий», «Орловский», «Бородинский», «Столичный» и другие.
- Насколько я знаю, детям школьного возраста уже можно включать в рацион и хлеб с отрубями...
- Учитывая его приятный мягкий вкус и большое количество ценных биологических веществ, даже нужно! Нами подмечено, что особенно его любят девочки-подростки, которые уже начинают следить за фигурой. Например, хлебцы «Докторские» или хлеб «Тостовый с отрубями». Они содержат повышенное количество клетчатки, поэтому помогает организму избавиться от шлаков. Считается, что в отрубях содержится 90% биологически активных компонентов цельного зерна. Отруби не усваиваются организмом, что позволяет снизить калорийность продукта.
- Но этот хлеб не входит в школьное меню. Где родителям его купить?
- Узнать, куда идти за любимым хлебушком своих детей (и своим, конечно, тоже), можно благодаря нашей уникальной опции «Где купить», доступной на сайте: kaluga-hleb.ru. А можно ввести его название в поисковике - и сайт даст знать, в каких магазинах он находится в наличии.
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