Школьный перегруз: как и чем помочь ребёнку

21.03.2019 12:28 812 Лилия Булаевская, Полина Яковлева.

Повышенная нагрузка, которую испытывают школьники, — ​серьёзная проблема и для педагогов, и для врачей, и в первую очередь для родителей.

Взрослые нередко жалуются на нехватку времени и с ностальгией вспоминают своё беззаботное детство. На самом деле у современных школьников оно едва ли безоблачное.

— ​За последние 50 лет школьная нагрузка выросла более чем в 2 раза, — ​говорит нейропсихолог Центра «Попутный ветер» Благотворительного фонда «ВОЛОНТЁРЫ — ​ДЕТЯМ» Анастасия Кузина. — ​Увеличился и объём домашних заданий. В дополнение к этому многие школьники посещают спортивные секции, музыкальную или художественную школу, различные кружки и факультативы. В итоге, чтобы все успеть, они вынуждены постоянно спешить, у них практически не остаётся времени на отдых и не связанные с учебой интересы.

В результате у 40% учеников начальных классов уже имеются признаки скрытых или явных неврозов. Среди подростков этот показатель доходит до 70%. И, чем более «сильная» школа, тем этот процент выше.

Маме на заметку

Признаки хронического переутомления у ребёнка:

Он не сосредоточен. Садясь за домашнюю работу, долго не может на ней сконцентрироваться, а учителя жалуются, что он неусидчив на уроках.

Вечером ребёнок долго не может уснуть. Днём, наоборот, чувствует сонливость.

У него плохой аппетит, он теряет в весе, хотя растёт и должен, наоборот, прибавлять килограммы.

Он становится возбуждённым, у подростка наблюдаются перепады настроения, он часто бывает раздражён и грубит.

У ребёнка болит голова и периодически поднимается артериальное давление.

Хроническая перегрузка нередко даёт о себе знать простудами, которые ребёнок «цепляет» одну за другой. Дело в том, что интеллектуальное переутомление снижает адаптационные возможности организма, в том числе и иммунной системы.

На фоне учебного стресса растёт и количество хронических болезней. Среди них на первом месте — ​заболевания органов дыхания и пищеварения, на втором — ​сердечно-сосудистые нарушения, на третьем — ​патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Памятка родителям

— Следите за тем, чтобы ребёнок не проводил много времени у компьютера, если этого не требует учебный процесс. В подростковом возрасте он не должен просиживать за монитором больше полутора часов. Детям до 8 лет разрешается пробыть у компьютера около 40 минут, детям младше 7 лет — ​не более 20 минут в день. Если за монитором нужно сидеть, важно делать перерывы на 10 минут каждые полчаса.

— Пообщайтесь с ребёнком, выясните, что ему интересно, и поощряйте его творческие стремления. Если человек чем-то по-настоящему увлечён, нагрузка переносится легче и стрессовых ситуаций бывает меньше.

— Следите за тем, чтобы ребёнок соблюдал режим дня. На сон должно уходить не менее 8–9 часов в сутки.

— Поощряйте его успехи и не наказывайте при неудачах.

— Старайтесь, чтобы ребёнок больше двигался. Если он недостаточно спортивный и не занимается в секции, выбирайтесь с ним на пикники, в походы, на экскурсии.

— Уделите самое серьёзное внимание питанию ребёнка. В его меню должно быть достаточно полноценного белка (его мы получаем из нежирного мяса, рыбы, творога), сложных углеводов (содержатся в крупах, цельнозерновом хлебе) и витаминов. Для хорошей работы мозга необходимы жирные кислоты, входящие в состав жирной рыбы, нерафинированного растительного масла, орехов. К счастью, сейчас школьное меню технологи разрабатывают таким образом, чтобы все эти требования были соблюдены.