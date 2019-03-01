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Новое здание школы с автодромом и стрелковым тиром открыли в Бабынино

01.03.2019 15:38 0 439
Новое здание школы с автодромом и стрелковым тиром открыли в Бабынино

В пятницу, 1 марта, в посёлке Бабынино торжественно открыли новый корпус средней общеобразовательной школы № 2.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора области Константин Горобцов, министр образования и науки Александр Аникеев, руководители муниципалитета, строительных организаций, представители общественности, педагоги, учащиеся.

Константин Горобцов отметил, что это событие стало достойным началом реализации в области основных направлений национального проекта «Образование». Заместитель губернатора поблагодарил всех, кто принимал участие в работе по созданию нового образовательного учреждения, отметив, что при строительстве здания применялись новейшие технологии, оно оснащено современной системой пожарной сигнализации. В планах – активное продвижение в школе IT-технологий.

Это здание стало вторым корпусом средней школы, которая давно нуждалась в новых площадях. В прошлом году в рамках госпрограммы «Развитие образования в Калужской области» проведена реконструкция бывшего здания профессионального лицея. На реконструкцию здания было выделено свыше 130 млн.145 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. Свыше 30 млн. рублей израсходовано на приобретение учебного оборудования.

В новом корпусе 325 мест. Он рассчитан на школьников с 5 по 11 класс. Здесь есть стрелковый тир и автодром, на котором ребят будут обучать навыкам вождения автомобиля, дети будут изучать правила дорожного движения. Оборудованные на территории школы гаражные боксы значительно улучшат условия эксплуатации и сохранности школьных автобусов муниципалитета, стоянку для которых ранее приходилось арендовать в других местах.

В основном здании планируется оставить для обучения начальную школу, а также разместить вновь созданные дошкольные группы детского сада «Улыбка». Это позволит перевести образовательное учреждение на односменный режим обучения. 

Наша справка:

В прошлом году в Калужской области была сдана в эксплуатацию новая школа в миниполисе «Веснушки» Калуги. В 2019 году откроют двери новые школы на 1000 мест каждая на улице 65 лет Победы в областном центре и в 55-м микрорайоне Обнинска. В период до 2025 года в рамках реализации национального проекта «Образование» в регионе планируется создать 14 356 новых мест, построить 17 школ и 7 пристроек  в Калуге и Обнинске, а также Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском и Хвастовичском райнах.  На это планируется израсходовать 1,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,6 млрд. рублей.


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Тэги: область образование
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