Учителей заставят сдавать экзамены каждые 5 лет

В понедельник, 18 февраля, на заседании правительства сообщили, что почти половина калужских учителей математики не может решить задания, которые дают своим ученикам. Большое количество учителей истории не владеет хронологией и картографическим материалом. Самыми печальными были результаты по основам духовно-нравственной культуры народов России. Специалисты отмечают, что профессиональное развитие у многих учителей с годами прекращается. Есть и проблема психологической адаптации молодых учителей.
- Федеральное министерство просвещения сейчас готовит крупную реформу, связанную с созданием национальной системы учительского роста, - прокомментировал информацию министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Предполагается, что основным её элементом будет реформирование аттестации педагогов, которая будет проходить через каждые пять лет. Она будет проходить на основе обязательного квалификационного экзамена.
- Выписка диплома об окончании вуза ещё не означает, что человек готов, - отметил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
- Предполагается, что каждый выпускник педагогической специальности, когда придёт в школу, будет ещё и сдавать входной экзамен. Но это пока идея, - ответил на это Аникеев.
- Идея сама по себе неплохая, - заметил губернатор.
- Эту систему планируют ввести с 2020 года. На протяжении последних трёх лет официальный Минобр проводит апробацию, - сообщил Аникеев. - Я поддерживаю эту идею... Готовимся к реформированию педагогического образования.
- Хорошо бы такой входной экзамен устраивать и у врачей, которые приходят на работу после окончания вуза, - сказал Анатолий Артамонов.
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