В школах отменили плату за охрану. Проблема решена?

После новогодних праздников родители калужских школьников привели детей на учёбу и удивились: на входе их встречал не привычный охранник, а незнакомец в тёмно-­синем кителе с надписью на спине «Росгвардия ФГУП «Охрана». Чуть позже стало известно: платить за услуги охраны мамам и папам больше не надо — теперь средства на это будет выделять муниципальный бюджет.

Сколько стоит безопасность

Открытый конкурс по поиску организации, которая на протяжении 2019 года будет централизованно охранять 47 образовательных учреждений города, был объявлен на сайте госзакупок ещё в конце декабря, причём повторно. Первый объявили 6 декабря, но он не состоялся, потому что единственную заявку, поступившую от ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, отклонили из-за проблем с документацией. Однако на охрану школ росгвардейцы всё-таки заступили: на время проведения конкурса город заключил с ведомством срочные договоры на 1 месяц.

Итоги нового конкурса подвели на прошлой неделе. Начальная стоимость контракта составила 40 млн. 108 тыс. рублей. В этот раз участников было двое. Заявка под № 1 поступила снова от ФГУП «Охрана». Оно предложило свои услуги за 39 млн. 707 тыс. рублей. Вторую заявку подала частная охранная организация ООО «Защита М», зарегистрированная в Москве. Она снизила ­начальную стоимость контракта до 37 млн. 214 тыс. рублей. Несмотря на это, победителем конкурса признано ФГУП «Охрана», поскольку при оценке заявки помимо предложенной цены учитывались и другие критерии. Например, наличие успешного опыта по оказанию подобных услуг, обеспеченность трудовыми ресурсами, деловая репутация. По итогам рассмотрения и оценки заявок ФГУП «Охрана» набрала 96,23 балла, его конкурент — 78 баллов.

Росгвардия будет охранять калужские школы до конца 2019 года.

Дороже всего обойдётся охрана двух зданий СОШ № 45: в 2 млн. 650 тыс. рублей. За разными образовательными учреждениями закрепят от 1 до 4 сотрудников. Их число зависит от количества корпусов и входов в здание. Работать охранники будут 5–6 дней в неделю. Продолжительность одной смены составит 12 часов.

Среди требований, предъявляемых к сотрудникам охраны, — опрятный внешний вид, наличие практических навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций, например при пожаре или захвате заложников, умение пользоваться техническими средствами охраны. Все охранники должны быть одеты в специальную форменную одежду установленного образца, иметь при себе средства радио- или мобильной связи, а также исправный электрический фонарь.

Основными обязанностями сотрудников охраны являются защита и сохранность школьного имущества, осуществление пропускного режима, контроль за соблюдением правил общественного ­порядка. У охранников есть право производить личный досмотр, досмотр вещей, изымать вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения.

Сомнения

Первой реакцией многих родителей на новость о том, что за безопасностью в школах теперь будут следить бойцы Росгвардии, конечно, была радость: наконец-то добровольно-принудительные платежи за охрану уйдут в прошлое и наконец охранять детей будут не люди пенсионного или предпенсионного возраста, а настоящие профессионалы.

Но, когда первая эйфория прошла, стали возникать вопросы. Самый главный: справится ли Росгвардия с такой нагрузкой? По мнению, например, заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александра ХИНШТЕЙНА, в прошлом — советника директора Росгвардии, обеспечить охрану школ только силами вневедомственной охраны невозможно из-за небольшой численности сотрудников.

— Количество личного состава войск Национальной гвардии и подразделений вневедомственной охраны таково, что мы не в состоянии обеспечить безопасность всех общеобразовательных учреждений, — говорил он, ещё будучи советником директора Росгвардии.

А вот его более поздняя цитата:

— Чтобы даже технически реализовать эту инициативу, необходимо дополнительно ещё 150 тысяч единиц личного состава.

Мы обратились в региональное управление Росгвардии с просьбой пояснить, обладает ли ведомство достаточным количеством сотрудников, способных закрыть вакансии школьных охранников. В комментариях нам тактично отказали. Из неофициальных источников мы узнали, что проблемы с кадрами у ФГУП «Охрана» действительно есть: людей не хватает, и, чтобы обеспечить исполнение временных договоров, ­приходилось пересматривать графики работ на других объектах. Поэтому есть вероятность, что теперь, когда конкурс выигран, руководство вынуждено будет экстренно набирать новых сотрудников и далеко не все они будут профессионалами.

Ещё один важный момент. По нашим данным, продолжительность рабочей смены школьного охранника — 12 часов. Количество рабочих дней — 5. Итого еженедельно сотрудник Росгвардии будет работать по 60 часов за зарплату около 20 тыс. рублей. Не стоит сбрасывать со счетов и специфику службы в школе, которая предполагает постоянное общение с детьми и родителями и которую простой никак не назовёшь. Много ли найдётся желающих работать на таких условиях и за такие деньги?

Кстати, в некоторых школах за порядком следят те же самые охранники, только одетые в росгвардейскую форму.

Неподдержанное решение

Законопроект, в котором полномочия по охране школ и вузов предлагается передать исключительно Росгвардии, был внесён в Госдуму РФ ещё в ноябре прошлого года. Сейчас эксперты изучают документ. Известно, что ведомство не участвовало в его разработке, но готово обсуждать эту тему.

Александр Хинштейн оценивает шансы этого законопроекта близкими к нулю и считает, что решение проблемы обеспечения безопасности школ не в том, «чтобы поставить к каждому автоматчика, а в том, чтобы обеспечить эффективность работы ­негосударственной системы безопасности», установив дополнительные требования к частным охранным организациям и ужесточив контроль над их деятельностью. По словам Хинштейна, такие предложения вносились Росгвардией ещё в 2017 году. Пока эта инициатива поддержки не нашла.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.