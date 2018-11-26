У автошкол проблемы: работа остановилась из-за проверок и переаттестации

В понедельник, 26 ноября, в Калуге на заседании правительства обсудили работу автошкол.

Недавно в регионе началась тотальная проверка их деятельности. Выяснилось, что ряд организаций зарегистрированы в соседних регионах. В итоге некоторые учебные центры пользуются этим, уменьшая количество учебных часов.

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил связываться с этими регионами с просьбой помочь провести проверку.

– Ещё хуже их проверят, наизнанку вывернем! – сказал он. – Права покупаются, проверяйте!

– Все преподаватели должны пройти переаттестацию. Все они вызваны были в ГИБДД. Сейчас ряд школ, это практически 70%, до переаттестации преподавателей приостановили свою деятельность, – сообщил заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ.

– Абсолютно правильно, – считает глава региона.

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