У автошкол проблемы: работа остановилась из-за проверок и переаттестации

В понедельник, 26 ноября, в Калуге на заседании правительства обсудили работу автошкол.
Недавно в регионе началась тотальная проверка их деятельности. Выяснилось, что ряд организаций зарегистрированы в соседних регионах. В итоге некоторые учебные центры пользуются этим, уменьшая количество учебных часов.
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил связываться с этими регионами с просьбой помочь провести проверку.
– Ещё хуже их проверят, наизнанку вывернем! – сказал он. – Права покупаются, проверяйте!
– Все преподаватели должны пройти переаттестацию. Все они вызваны были в ГИБДД. Сейчас ряд школ, это практически 70%, до переаттестации преподавателей приостановили свою деятельность, – сообщил заместитель губернатора Василий БЫКАДОРОВ.
– Абсолютно правильно, – считает глава региона.
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