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Новые ясли на 100 мест появятся в Калуге

10.10.2018 10:45 0 181 Елена Французова
Новые ясли на 100 мест появятся в Калуге

Во вторник, 9 октября, в городской управе презентовали проект новых яслей на 100 мест. Они рассчитаны на 4 группы по 25 малышей в каждой. Построить их планируют на улице Дорожной в микрорайоне «Северный» за 9 месяцев.

- В разработке данного проекта мы опирались не только на нормативную базу и желание заказчика, но и на мнение работников одного из детских садов Калуги, - сообщила проектировщик «Строймонтаж-С» Юлия БАРХАНСКАЯ. - Наша задача была сделать такое здание, в котором было бы комфортно находиться детям, их родителям и, конечно, сотрудникам. Здание получилось одноэтажное, с техподпольем, площадью 1606 кв. м. Здание получилось компактным. На участке оно расположено по центру с ориентацией групп на южную сторону, административных и служебных помещений – на северную. С севера от здания находится дворовая территория, с юга - детские площадки.

Проектировщики уверяют, что аналогов их проекту нет.

Чиновники обсудили, из каких материалов ясли лучше построить. К единому мнению так и не пришли. Кирпич – более долговечный материал, срок службы -100 лет, а вентилируемый фасад, на их взгляд, смотрится эффектнее. Правда, срок его службы - 50 лет.

Вариант фасада из кирпича.

Вариант с вентилируемым фасадом.

При содействии городской управы строить сад должны начать уже этой зимой. Начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА заявила, что школу в микрорайоне «Кошелев» также начали строить зимой, на качестве работ, по её словам, это не сказалось.

Также чиновники высказали обеспокоенность, что сады и школы «трещат» - перегружены детьми, мол, достаточно ли будет яслей на 100 мест. Ольга Лыткина заверила, что пока этих яслей в данном микрорайоне хватит. А если проект окажется удачным, то его можно будет реализовать в других микрорайонах Калуги, например, на Кубяка.

- Интересный проект, одни ясли! – в итоге пришли к единодушному мнению городские чиновники.

Стоимость новых яслей пока не называется. Построить их планируют в рамках федеральной программы.

Уважаемые читатели! А ваши дети ходили или ходят в ясли? Поделитесь впечатлениями в комментариях!


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Тэги: дети образование
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