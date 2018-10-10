Новые ясли на 100 мест появятся в Калуге

Во вторник, 9 октября, в городской управе презентовали проект новых яслей на 100 мест. Они рассчитаны на 4 группы по 25 малышей в каждой. Построить их планируют на улице Дорожной в микрорайоне «Северный» за 9 месяцев.
- В разработке данного проекта мы опирались не только на нормативную базу и желание заказчика, но и на мнение работников одного из детских садов Калуги, - сообщила проектировщик «Строймонтаж-С» Юлия БАРХАНСКАЯ. - Наша задача была сделать такое здание, в котором было бы комфортно находиться детям, их родителям и, конечно, сотрудникам. Здание получилось одноэтажное, с техподпольем, площадью 1606 кв. м. Здание получилось компактным. На участке оно расположено по центру с ориентацией групп на южную сторону, административных и служебных помещений – на северную. С севера от здания находится дворовая территория, с юга - детские площадки.
Проектировщики уверяют, что аналогов их проекту нет.
Чиновники обсудили, из каких материалов ясли лучше построить. К единому мнению так и не пришли. Кирпич – более долговечный материал, срок службы -100 лет, а вентилируемый фасад, на их взгляд, смотрится эффектнее. Правда, срок его службы - 50 лет.
Вариант фасада из кирпича.
Вариант с вентилируемым фасадом.
При содействии городской управы строить сад должны начать уже этой зимой. Начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА заявила, что школу в микрорайоне «Кошелев» также начали строить зимой, на качестве работ, по её словам, это не сказалось.
Также чиновники высказали обеспокоенность, что сады и школы «трещат» - перегружены детьми, мол, достаточно ли будет яслей на 100 мест. Ольга Лыткина заверила, что пока этих яслей в данном микрорайоне хватит. А если проект окажется удачным, то его можно будет реализовать в других микрорайонах Калуги, например, на Кубяка.
- Интересный проект, одни ясли! – в итоге пришли к единодушному мнению городские чиновники.
Стоимость новых яслей пока не называется. Построить их планируют в рамках федеральной программы.
Уважаемые читатели! А ваши дети ходили или ходят в ясли? Поделитесь впечатлениями в комментариях!
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