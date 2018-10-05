Исповедь учителя: идеальные школы существуют, хоть о них и не пишут в газетах

05.10.2018 08:53 1523

В пятницу, 5 октября, в России отмечают некогда один из самых почитаемых профессиональных праздников страны - День учителя.



К сожалению, в последние годы с подачи маргинальноориентированных деятелей телеискусств родилась и укрепилась традиция омрачать этот праздник всевозможными негативными акциями: специально подгаданными под дату разоблачениями, публикацией в СМИ жалоб разгневанных родителей и прочими неприятными для учителей инициативами. Но, к счастью, порой случается и обратное.



К нам в редакцию пришло письмо от преподавателя химии и биологии Андрея Владимировича Королева, который утверждает, что есть в Калужской области как минимум одна идеальная школа и ему посчастливилось в ней поработать на заре своей учительской карьеры.



Думаем, будет более чем уместно опубликовать его рассказ именно сегодня – в День учителя. И, пользуясь случаем, поздравляем всех представителей этой поистине героической профессии с праздником.

Первый опыт

Люди часто задаются вопросом: «А можно ли построить идеальную школу? Школу, где хорошо работать учителям, комфортно и интересно учиться детям, где будут услышаны родители, а проблемам найдут компромиссные решения? А может, идеальные школы уже есть и нужно просто разглядеть их и поддержать?»

Хочется рассказать о своей идеальной школе, в которой мне посчастливилось отработать два первых года своей педагогической деятельности с 2006 по 2008-й. Это – Субботниковская средняя школа в Сухиничском районе.

После окончания КГПУ им. К.Э. Циолковского в 2006 году я приехал в Сухиничский РОНО для трудоустройства. Меня встретила заведующая Нина Павловна Черкасова, которая сразу предложила в качестве места работы Субботниковскую среднюю школу.

Когда я подъезжал к деревне Субботники, то первое, что увидел - разрушенные фермы и бурьян вдоль дороги. Это создавало гнетущее впечатление. Однако, как по волшебству, среди всеобщего хаоса я заметил красивое белое здание, окруженное забором. За этим забором красовался школьный садик с яблоками, огород с картошкой, капустой, свеклой, морковью и красивые огромные клумбы с разнообразными цветами. Перед входом в школу росли огромные каштаны. Создавалось ощущение, что ты попал другой мир…

Директор школы Иван Степанович Рябко радушно встретил меня и провёл экскурсию по школе, после чего поручил вести химию, биологию, труды и заведовать школьным участком. С детьми он рекомендовал вести себя строго, «а то они сядут на шею», но особо отметил, что они спокойные, умные и работящие.

Учиться и трудиться

Ученики, действительно, оказались такими, как сказал директор. С первых уроков я старался привить им стремление к познанию окружающего мира, любознательность, любовь к биологическим опытам и химическим экспериментам, которые мы ставили в классе и на школьном участке.

Последний был предметом гордости школы. На большой площади мы сажали картофель, капусту, свеклу, морковь, петрушку. Поэтому самым напряженным временем года была весна, когда дети с учителями разбрасывали перегной, перекапывали участок, делали грядки и сажали разные культуры. А осенью весь урожай поступал в нашу школьную столовую.

И никто не ленился, не пытался прогулять. Да и родители - ни один - не жаловались, что их дети работают на школьном огороде, а очень даже наоборот – поощряли это, говорили, что детям надо учиться труду. После этого опыта мне, если честно, странно и дико слышать о случаях, когда родители жалуются в прокуратуру на использование детского труда, когда учителя просят детей просто стереть с доски или выйти на субботник…

Коллектив школы состоял из 10 учителей, которые работали вместе, как сплоченная команда. Особенно выделялась завуч по учебной работе Матвеева Надежда Александровна. Умная, отзывчивая и рассудительная, она преподавала русский язык и литературу, умела вовремя сглаживать назревающие конфликты. Поэтому в школе всегда царила добрая, теплая и почти домашняя атмосфера, а все ссоры и недомолвки, без которых невозможен образовательный процесс, разрешались легко и быстро.

Завуч по воспитательной работе Бородавкина Ольга Михайловна постоянно готовилась с детьми к праздникам и мероприятиям, проводимым в школе и районе. Ученики её очень любили.

Муж Ольги Михайловны, Александр Георгиевич, работал здесь же - учителем русского языка и литературы. Вежливый и интеллигентный, он один из первых в школе освоил работу с интерактивной доской, чем привлек повышенный интерес учеников к своему предмету. Школьники с нетерпением ждали возможности использовать «волшебную» доску, поэтому стремились грамотно выполнять на ней задания. Наверное, именно это способствовало хорошим результатам экзаменов: наши учащиеся получали только «четверки» и «пятёрки».

Работа в связке

В жизни школы активно участвовали и родители. Они привозили перегной на школьный участок, опиливали школьный сад, помогали ремонтировать забор, всегда интересовались успехами своих детей, что является важнейшим фактором обучения. Ведь сделать из ребёнка человека одной только школе не под силу, родители должны работать в связке с педагогами.

Здесь мне особенно запомнился случай, когда я возвращался после уроков домой - в квартиру, которую снял для меня РОНО. Навстречу мне шёл отец одного ученика, работающий на ферме. Он спросил об успехах своего сына Алексея. Я ответил, что он уже второй день бездельничает – ничего не учит. Отец сказал, что у него самого и его матери по химии и биологии всегда были «четверки», а его сын, оказывается, двоечник.

Рассерженный мужчина побежал домой, а на следующий день Алексей не только сделал домашнее задание по химии и биологии, но и дополнительно изучил 2 параграфа учебника вперед, а также решил к ним все задачи.

Правда, некоторое время после этого он смотрел на меня исподлобья, но вскоре химия и биология стали его любимыми предметами, а сам он в итоге выучился на агронома и сейчас успешно работает на селе.

Я видел Субботниковскую школу настоящим домом для детей и учителей. Вместе с родителями они были по-настоящему большой и дружной семьей. И пусть среди её выпускников нет великих ученых, народных певцов, артистов или знаменитых политиков, но они стали людьми, которые, вне всякого сомнения, всегда будут с теплотой в душе вспоминать родную школу и своих учителей.

Так что, поверьте, идеальные школы уже существуют, надо только поддерживать и сохранять их, а также повсеместно внедрять их опыт во всех остальных.

Королев Андрей Владимирович - учитель биологии и химии.