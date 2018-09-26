Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 26 сентября
$ 66.16 0.09
77.68 0.39
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Образование

Зачем хлебушек в класс явился

26.09.2018 11:38 0 300 Лилия Булаевская
Зачем хлебушек в класс явился

Необычный вкусный урок прошёл в четверг, 20 сентября, во 2 «Б» классе калужской средней школы № 25.

Всему голова

К корреспондентам относятся по-разному. Хотя многие нам очень даже рады. Но, чтобы встречали хлебом-солью – такого в нашей профессиональной биографии ещё точно не было. А ведь именно так – тепло и радушно - нас приняли второклассники 25-й школы вместе со своей классной мамой - Татьяной Ивановной Гуровой.

​Нас встречали хлебом-солью.

А потом приятно поразили своим знанием стихов о хлебе и технологии появления этого земного чуда на свет. Дима Гулюкин рассказал, сколько людей должно потрудиться, чтобы мы с вами съели кусочек хлеба на завтрак или на обед, сладкую булочку или сухарик, сушку или баранку с чаем.

Ребятишки хорошо подготовились к нашему визиту - даже провели в своём микрорайоне небольшое наблюдение на предмет того, как относятся к хлебу их соседи. Конечно, печально было находить кусочки хлеба у контейнера, у мусорного ведра, под кустом. Таким горе-едокам ребята посоветовали покупать только качественный хлеб без улучшителей  и только добросовестного производителя, который хочется доесть до последней крошки. И брать хлеба столько, сколько сможешь съесть. А если зачерствел - покормить им птичек. Или дать ему вторую жизнь – сделать из него сухарики.

А вот в годы войны цену каждой крошки хлеба знали не только взрослые, но и дети. И им такие советы были не нужны. Никита Юдкин напомнил о том, как в войну хлеб спасал жизни людей от голода, с ним провожали на фронт, им встречали тех, кто вернулся с войны, им поминали тех, кто больше никогда не вернётся.
 

По просьбе Татьяны Ивановны второклашки даже выступили в роли хлебных росточков. И то «прорастали» под солнышком, то «грелись» под его лучами, пока не превратились в спелые колоски, из которых можно сделать много-много муки и испечь столько же вкусного хлеба, который, как известно, всему голова.

Нам рассказывали о хлебе.

До последней крошки

А потом ребят ждал обещанный в самом начале урока сюрприз - в двери класса, явно не предназначенные для такого пышного хлебушка, бочком протиснулся Ржаник. Этот френд всей калужской ребятни и продвинутых взрослых пришёл помочь корреспондентам «Перекрёстка» провести конкурс пословиц и поговорок о хлебе. Его появление так вдохновило ребят, что этих самых пословиц и поговорок они выдали на-гора.

В финале урока Ржаник одарил ребятишек булочками от Калужского хлебокомбината, а Татьяна Ивановна пригласила всех распробовать каравай. Это творение хлебопекарной мысли, на котором расцвёл целый луг из мастики, так понравилось нашим маленьким друзьям, что они доели всё - до последней крошки!

Ученики 2 «Б» попробовали себя в роли колосков…

​... и вместе с Ржаником вспомнили пословицы и поговорки о хлебе.

 Опрос 

Ребята из 2«Б» поделились рассказами о своем любимом хлебе.

Варя Пиркина:

- Я люблю булочки «Фитнес» с морковкой и семечками. Потому что мы, девочки, должны следить за своей фигурой. Мама у меня очень стройная, и я хочу быть похожей на неё.

Артемий Баженевский:

- Мы с папой летом отправились на рыбалку, и он мне рассказал, как в детстве они с классом ходили в поход. Они жарили на костре чёрный хлебушек и пекли картошку в углях. Так мы и сделали: папа срубил веточки, посадил на них чёрный хлебушек. Теперь это самая наша любимая еда!

Маша Коростелёва:

- Я люблю, когда мама готовит тосты из белого хлеба. Они очень хрустящие и вкусные. Особенно - с бабушкиным вишнёвым вареньем!

Саша Назарова:

- Мой любимый хлеб - «Бородинский». Он на вкус сладкий. А ещё мне нравится сладкий хлебушек с черносливом и орешками!

Никита Юдкин:

- А я очень люблю кушать чёрный хлеб с подсолнечным маслом и солью!

 

 Справка «Перекрёстка»
Согласно школьному меню, хлеб полагается есть в каждый приём пищи. Ведь в нём содержатся кислоты, органические соли, углеводы и белки. Они стимулируют работу мозга, повышают концентрацию внимания и позволяют дольше сохранять чувство сытости.

 

Благодарим ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги за предоставленную продукцию и помощь в проведении мероприятия.

Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: образование хлебокомбинат peклама
Еще новости из рубрики «Образование»

Учитель остался без работы после комментариев в соцсети 19.09.2018 21:30

В Калуге открылась школа развития памяти и скорочтения «BeBrain» 18.09.2018 09:26

Калужской школе собираются присвоить имя Павла Рыженко 18.09.2018 08:57

Увлечения калужских школьников: тетради с какими обложками они выбирают 14.09.2018 10:34

Первоклашки 10 лет спустя: кем они хотели стать в 1 классе и с чем подошли к 11-му 06.09.2018 15:54


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 сентября, 11:00
Всероссийский день ходьбы
Калуга
сб 29 сентября, 14:00
IX Военно-исторический праздник "Красные юнкера"
Калужская область
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса

Для детей

ср 26 сентября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
ср 26 сентября, 18:00
Открытый урок по вокалу
Силикатный, ДК
чт 27 сентября, 13:30
Туристский праздник «День юного туриста»
Калуга
чт 27 сентября, 18:30
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет

Концерты

чт 27 сентября, 19:00
«Пусть в Вашу честь звучат аплодисменты!»
Филармония
пт 28 сентября, 19:00
«Оперные шедевры русской и зарубежной музыки»
Филармония
пт 28 сентября, 19:00
Закрытие Фестиваля. A’cappella expreSSS
Дом музыки
пт 28 сентября, 19:00
EMIN. «Бумеранг 2018».
Арена КТЗ, ДК

Кино

Гоголь. Страшная месть
Хищник
Проклятие монахини
Счастья! Здоровья!
Новости компаний

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Калужский стартап СуперРиэлт начал работать в Рязани

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.