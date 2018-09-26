Зачем хлебушек в класс явился

Необычный вкусный урок прошёл в четверг, 20 сентября, во 2 «Б» классе калужской средней школы № 25.

Всему голова

К корреспондентам относятся по-разному. Хотя многие нам очень даже рады. Но, чтобы встречали хлебом-солью – такого в нашей профессиональной биографии ещё точно не было. А ведь именно так – тепло и радушно - нас приняли второклассники 25-й школы вместе со своей классной мамой - Татьяной Ивановной Гуровой.

​Нас встречали хлебом-солью.

А потом приятно поразили своим знанием стихов о хлебе и технологии появления этого земного чуда на свет. Дима Гулюкин рассказал, сколько людей должно потрудиться, чтобы мы с вами съели кусочек хлеба на завтрак или на обед, сладкую булочку или сухарик, сушку или баранку с чаем.

Ребятишки хорошо подготовились к нашему визиту - даже провели в своём микрорайоне небольшое наблюдение на предмет того, как относятся к хлебу их соседи. Конечно, печально было находить кусочки хлеба у контейнера, у мусорного ведра, под кустом. Таким горе-едокам ребята посоветовали покупать только качественный хлеб без улучшителей и только добросовестного производителя, который хочется доесть до последней крошки. И брать хлеба столько, сколько сможешь съесть. А если зачерствел - покормить им птичек. Или дать ему вторую жизнь – сделать из него сухарики.

А вот в годы войны цену каждой крошки хлеба знали не только взрослые, но и дети. И им такие советы были не нужны. Никита Юдкин напомнил о том, как в войну хлеб спасал жизни людей от голода, с ним провожали на фронт, им встречали тех, кто вернулся с войны, им поминали тех, кто больше никогда не вернётся.

По просьбе Татьяны Ивановны второклашки даже выступили в роли хлебных росточков. И то «прорастали» под солнышком, то «грелись» под его лучами, пока не превратились в спелые колоски, из которых можно сделать много-много муки и испечь столько же вкусного хлеба, который, как известно, всему голова.

Нам рассказывали о хлебе.

До последней крошки

А потом ребят ждал обещанный в самом начале урока сюрприз - в двери класса, явно не предназначенные для такого пышного хлебушка, бочком протиснулся Ржаник. Этот френд всей калужской ребятни и продвинутых взрослых пришёл помочь корреспондентам «Перекрёстка» провести конкурс пословиц и поговорок о хлебе. Его появление так вдохновило ребят, что этих самых пословиц и поговорок они выдали на-гора.

В финале урока Ржаник одарил ребятишек булочками от Калужского хлебокомбината, а Татьяна Ивановна пригласила всех распробовать каравай. Это творение хлебопекарной мысли, на котором расцвёл целый луг из мастики, так понравилось нашим маленьким друзьям, что они доели всё - до последней крошки!

Ученики 2 «Б» попробовали себя в роли колосков…

​... и вместе с Ржаником вспомнили пословицы и поговорки о хлебе.

Опрос

Ребята из 2«Б» поделились рассказами о своем любимом хлебе.

Варя Пиркина: - Я люблю булочки «Фитнес» с морковкой и семечками. Потому что мы, девочки, должны следить за своей фигурой. Мама у меня очень стройная, и я хочу быть похожей на неё. Артемий Баженевский: - Мы с папой летом отправились на рыбалку, и он мне рассказал, как в детстве они с классом ходили в поход. Они жарили на костре чёрный хлебушек и пекли картошку в углях. Так мы и сделали: папа срубил веточки, посадил на них чёрный хлебушек. Теперь это самая наша любимая еда! Маша Коростелёва: - Я люблю, когда мама готовит тосты из белого хлеба. Они очень хрустящие и вкусные. Особенно - с бабушкиным вишнёвым вареньем! Саша Назарова: - Мой любимый хлеб - «Бородинский». Он на вкус сладкий. А ещё мне нравится сладкий хлебушек с черносливом и орешками! Никита Юдкин: - А я очень люблю кушать чёрный хлеб с подсолнечным маслом и солью!

Справка «Перекрёстка»

Согласно школьному меню, хлеб полагается есть в каждый приём пищи. Ведь в нём содержатся кислоты, органические соли, углеводы и белки. Они стимулируют работу мозга, повышают концентрацию внимания и позволяют дольше сохранять чувство сытости.

Благодарим ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги за предоставленную продукцию и помощь в проведении мероприятия.

Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.