Зачем хлебушек в класс явился

Необычный вкусный урок прошёл в четверг, 20 сентября, во 2 «Б» классе калужской средней школы № 25.
Всему голова
К корреспондентам относятся по-разному. Хотя многие нам очень даже рады. Но, чтобы встречали хлебом-солью – такого в нашей профессиональной биографии ещё точно не было. А ведь именно так – тепло и радушно - нас приняли второклассники 25-й школы вместе со своей классной мамой - Татьяной Ивановной Гуровой.
Нас встречали хлебом-солью.
А потом приятно поразили своим знанием стихов о хлебе и технологии появления этого земного чуда на свет. Дима Гулюкин рассказал, сколько людей должно потрудиться, чтобы мы с вами съели кусочек хлеба на завтрак или на обед, сладкую булочку или сухарик, сушку или баранку с чаем.
Ребятишки хорошо подготовились к нашему визиту - даже провели в своём микрорайоне небольшое наблюдение на предмет того, как относятся к хлебу их соседи. Конечно, печально было находить кусочки хлеба у контейнера, у мусорного ведра, под кустом. Таким горе-едокам ребята посоветовали покупать только качественный хлеб без улучшителей и только добросовестного производителя, который хочется доесть до последней крошки. И брать хлеба столько, сколько сможешь съесть. А если зачерствел - покормить им птичек. Или дать ему вторую жизнь – сделать из него сухарики.
По просьбе Татьяны Ивановны второклашки даже выступили в роли хлебных росточков. И то «прорастали» под солнышком, то «грелись» под его лучами, пока не превратились в спелые колоски, из которых можно сделать много-много муки и испечь столько же вкусного хлеба, который, как известно, всему голова.
Нам рассказывали о хлебе.
До последней крошки
А потом ребят ждал обещанный в самом начале урока сюрприз - в двери класса, явно не предназначенные для такого пышного хлебушка, бочком протиснулся Ржаник. Этот френд всей калужской ребятни и продвинутых взрослых пришёл помочь корреспондентам «Перекрёстка» провести конкурс пословиц и поговорок о хлебе. Его появление так вдохновило ребят, что этих самых пословиц и поговорок они выдали на-гора.
В финале урока Ржаник одарил ребятишек булочками от Калужского хлебокомбината, а Татьяна Ивановна пригласила всех распробовать каравай. Это творение хлебопекарной мысли, на котором расцвёл целый луг из мастики, так понравилось нашим маленьким друзьям, что они доели всё - до последней крошки!
Ученики 2 «Б» попробовали себя в роли колосков…
... и вместе с Ржаником вспомнили пословицы и поговорки о хлебе.
Опрос
Ребята из 2«Б» поделились рассказами о своем любимом хлебе.
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Варя Пиркина:
- Я люблю булочки «Фитнес» с морковкой и семечками. Потому что мы, девочки, должны следить за своей фигурой. Мама у меня очень стройная, и я хочу быть похожей на неё.
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Артемий Баженевский:
- Мы с папой летом отправились на рыбалку, и он мне рассказал, как в детстве они с классом ходили в поход. Они жарили на костре чёрный хлебушек и пекли картошку в углях. Так мы и сделали: папа срубил веточки, посадил на них чёрный хлебушек. Теперь это самая наша любимая еда!
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Маша Коростелёва:
- Я люблю, когда мама готовит тосты из белого хлеба. Они очень хрустящие и вкусные. Особенно - с бабушкиным вишнёвым вареньем!
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Саша Назарова:
- Мой любимый хлеб - «Бородинский». Он на вкус сладкий. А ещё мне нравится сладкий хлебушек с черносливом и орешками!
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Никита Юдкин:
- А я очень люблю кушать чёрный хлеб с подсолнечным маслом и солью!
Благодарим ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуги за предоставленную продукцию и помощь в проведении мероприятия.
Фото Александра ФАЛАЛЕЕВА.
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