Учитель остался без работы после комментариев в соцсети

Виктор КОМИССАРОВ — экс-директор школы № 6, почётный работник образования РФ, заслуженный работник муниципального образования города Калуги, автор ряда книг по краеведению. Несмотря на регалии и большой педагогический стаж, последние 4 года не может найти работу ни в Калуге, ни в Калужской области. Недавняя попытка вернуться в профессию потерпела фиаско. Через две недели после начала занятий в школе № 20 его заставили оттуда уйти.

Лишний человек

О том, что педагог такого уровня остался за порогом школы, знали не только его близкие и знакомые, но даже глава региона.

— Ещё на слуху и в памяти у всех возня, затеянная с 6-й школой, которая совершенно справедливо, как оказалось, не получила по результатам аттестации права на проведение государственных экзаменов, — заявил в сентябре 2014 года на совещании руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. — Поменялся руководитель. Как косвенное подтверждение правильности решения, принятого руководством министерства образования, человека никуда не взяли на работу, ни в одно образовательное учреждение. Он сейчас работает таксистом. Настолько был выдающимся, настолько был крутым специалистом, что никто его не взял даже учителем!

Напомним, что Виктор Комиссаров лишился должности директора школы № 6 после того, как осмелился высказать принципиальное несогласие с решением аттестационной комиссии о лишении его учебного заведения свидетельства об аккредитации для выпускныхклассов. В его поддержку выступили родители школьников, которые обратились с коллективным письмом в прокуратуру. Вскоре после шумихи, поднятой в СМИ, Виктор Комиссаров потерял работу.

— Моя вина только в том, что я стал защищать детей, хотел, чтобы они получили аттестаты той школы, в которой 11 лет отучились, — считает Комиссаров. — Изначально губернатор обещал лично разобраться в ситуации и, если будут выявлены нарушения законодательства, наказать виновных чиновников, а меня восстановить в должности. Министерство образования РФ и Рособрнадзор в ходе проверки выявили нарушения при проведении аттестации. Но новый директор школы № 6 дал письменный ответ, что претензий к областному минобру не имеет. В итоге никто не понёс наказания.

А Комиссаров стал безработным.

Без права на труд

Казалось бы, историка с таким послужным списком возьмут с руками и ногами в любую школу, но не тут-то было.

Так, два года назад педагог устроился работать в школу в Детчино. Он вспоминает, что 1 сентября прошло в душевной обстановке. Руководство школы и учителя тепло встретили нового преподавателя. Но уже на следующий день директора как подменили. Он вызвал Комиссарова к себе и заявил, что берёт его временно, пока не выйдет из декретного отпуска сотрудник, а это произойдёт буквально через несколько месяцев.

— Я был удивлён. Когда меня брали на работу, ни о чём таком речи не шло. Как я могу доверять человеку, который так быстро меняет своё решение? Может, он и заплатит мне не так, как мы договаривались? Я решил уйти. Позже мне сказали, что был звонок из минобра по поводу меня. О чём говорили, могу только догадываться, — говорит Комиссаров.

В итоге Комиссаров решил обратиться за помощью к чиновникам. Тем более что среди них оказалось много его бывших учеников или людей, чьих детей он учил. И тогдашний замгубернатора Николай Калиничев, и глава местного самоуправления Калуги Александр Иванов, и главный федеральный инспектор Калужской области Александр Савин обещали разобраться в ситуации.

— От них мне пришли письменные ответы. Суть их сводится к тому, что никто не мешает мне работать, вопрос трудоустройства решает только школа. После этого стал искать школу. Я живу на Правом берегу. А тут как раз вводилась новая школа в микрорайоне «Веснушки». В феврале позвонил её директору, спросил, требуется ли историк. Оказалось, что нужен. Собеседование прошло хорошо. Позже обещали позвонить. Но так этого и не сделали. Тогда позвонил сам. Мне говорят: «Коллектив у нас небольшой, и мы решили своими силами обойтись». Думаю: ну что ж, бывает. Только ведь Калуга — город маленький, здесь ничего не скроешь. Вскоре я узнал, что в Управление образования обзванивает всех, кто обращался в отдел кадров последние три года, предлагая работу в школе в «Веснушках». Искали любого, кто мог бы туда пойти. А в августе я узнал, что требуется историк в школу № 20. Директор школы Инна Бирюкова хорошо мне знакома. В своё время я принимал её на работу в школу № 6 учителем информатики.

Недолго музыка играла

Имея неудачный опыт трудо­устройства, Виктор честно рассказал о себе директору. Но её это не испугало.

— Я работал в школе с 27 августа. 1 сентября меня попросили сделать фоторепортаж с торжественной линейки. 3 сентября начались уроки. На следующий день мне звонит директор и говорит, что мной интересовалась сотрудница Управления образования Гордиенко, которая курирует школу. Спрашивала, работаю ли я здесь. 5 сентября было совещание с участием всех директоров калужских школ. После этого совещания со мной захотела встретиться Инна Владимировна. Зашёл к ней в кабинет, вижу, она вся красная сидит. Мне было заявлено, что я очень активно веду себя в «Фейсбуке» и нарушаю этические нормы.

Выражается это в том, что я необоснованно и резко критикую и обвиняю руководство Управления образования в социальных сетях. Для педагога это недопустимо. Мол, я дискредитирую школу и коллектив. Директор не может этого допустить. Ей стыдно за меня, и она предлагает мне один из трёх вариантов: принести публичные извинения начальнику Управления образования в соцсетях или написать заявление на увольнение, если я этого не сделаю, то тогда ей придётся написать заявление на увольнение, поставив в известность педколлектив о причинах своего поступка.

При этом несколько раз подчеркнула, что это её личное мнение и в Управлении образования на эту тему с ней не разговаривали. И вообще, то, что она приняла меня на работу, было большой ошибкой. А я ей предложил четвёртый вариант — работать, как работали.

Никаких нарушений мной допущено не было. В соцсетях я проявляю активность в нерабочее время и это не является основанием требовать, чтобы я уволился.

Попали в сети

Как полагает Виктор, причиной гнева директора стали комментарии, которые он оставил накануне на личной страничке городского головы Дмитрия РАЗУ­МОВСКОГО. Градоначальник разместил фотографии, сделанные в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие». На снимках Разу­мовский запечатлён с начальником Управления образования Ольгой ЛЫТКИНОЙ. «Какое может быть будущее с таким руководителем Управления образования?». «Суждение высказано о публичном должностном лице, определяющем достаточно длительное время направление развития образования. На мой взгляд, тупиковое и бездарное», — написал Виктор. На что Разумовский ответил: «Публичные оценочные суждения о людях считаю бестакт­ностью. Для такого рода обсуждений есть личка».

— Спросил у директора, где, по её мнению, я должен извиниться. «Там же, где вы и написали, — на странице Разумовского!» Я отказался. На следующий день директор бегала по коридору вся красная. А после уроков попросила к ней зайти: «Пишете наконец заявление!» — «Вы меня понуждаете?» — «Да, понуждаю. Или я сама вас уволю!» Ещё и делегация учителей-ветеранов ко мне пришла. Я спросил, чего они хотят, оказалось, чтобы я ушёл из школы. «Мы привыкли работать спокойно, если вы не уйдёте, нашу школу поставят на уши, будут постоянные проверки. Зачем вы вообще пишите в социальных сетях? Непонятно, чего вы этим добиваетесь!», — ­заявили они.

До сих пор не уверен, правильно ли поступил, но я написал заявление, причём по собственному желанию, хотел указать: «Увольняюсь по вашему требованию», да не стал. Я директора не виню, она человек подневольный.

Думаю, что после случившегося меня уже не возьмут ни в одну школу Калуги и области. А по семейным обстоятельствам уехать в другой регион я не могу. Хотелось бы ещё поработать в школе и приносить пользу. Столько лет отдано преподаванию! Для меня эта ситуация — сюрреализм: какое преступление надо совершать, чтобы тебе закрыли доступ в школу? Сколько будет длиться эта травля? Смотрю на себя со стороны — и появляется чувство безысходности.

Не подкопаешься

В Управлении образования отрицают, что на учителя истории Виктора Комиссарова было оказано давление.

Директор школы № 20 Инна БИРЮКОВА говорит о том, что педагог не потянул вести по 6–7 уроков ежедневно, а в «Фейсбук» она вообще не заходит и о комментариях на страничке Разу­мовского слышит впервые.

— Виктор Иванович, мой бывший коллега, пришёл, рассказал, что с 2014 года не работает. «Так хочу преподавать!», — заявил он. Я говорю: «У вас перерыв, возраст, вы не осилите».— «Я буду очень стараться». Взялся. 4 дня отработал, всего 22 урока провёл. А потом приходит и говорит: «Инна Владимировна, не могу больше. Простите меня, но я ошибся. Это не моё. Я с общественностью много работаю, с газетами сотрудничаю, вижу своё предназначение в той работе. Прощу вас, отпустите!» Ну что делать? Он очень умный человек, талантливый. Ну как я могла его принудить? Что, я 27 августа его взяла, а 7 сентября принудила? Я взрослый человек, мне скоро 55 лет будет — что, я головой не могу думать? Да в нашей школе люди на протяжении многих лет работают. На его место взяли выпускницу КГУ. Вообще, сейчас в школу молодёжь приходит работать учителями.

Формально к официальным комментариям Управления образования и директора школы № 20 не подкопаешься. Ведь, действительно, человек написал заявление об уходе сам. Вот только зачем осознанно решившему это сделать писать в соцсетях обратное? Тем более что многие знают, как долго Виктор Комиссаров пытался устроиться в школу...

От редакции

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы зависаем в них по дороге на работу, в обеденный перерыв, за ужином дома. Спорим с виртуальными собеседниками, лайкаем фото людей, которых ни разу в жизни не видели. Нам становится всё труднее разделять корпоративное и личное пространство. Но одно дело — ругать своего руководителя на кухне у соседки, другое — на странице городского головы. Ты либо принимаешь правила игры и смиряешься с глубоко несимпатичным тебе боссом, либо уходишь. Усидеть на двух стульях не получится.

Но и Управление образования в данной истории не выглядит мягким и пушистым. За 4 года первоклассный преподаватель впервые смог найти работу. И это притом, что в Калуге открывается много школ и учителей не хватает. Да и до чего же нужно довести человека, который 30 лет проработал в системе, чтобы он открыто начал выступать против неё!