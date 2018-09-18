В Калуге открылась школа развития памяти и скорочтения «BeBrain»

В субботу, 15 сентября, на улице Пухова, 23А, ярким праздником для детей стало открытие инновационной школы развития памяти и скорочтения «BeBrain».
Новая школа предлагает юным калужанам такие направления, как:
Маленькие гости смотрели шоу мыльных пузырей, танцевали с большим плюшевым медведем и знакомились с учителями.
У родителей было время ознакомиться с обстановкой в классе и поговорить о новых курсах и современных детских проблемах.
Успеваемость в школе напрямую зависит от скорости чтения ребенка. Смартфоны и компьютеры снижают внимание детей, а усталость родителей после работы не позволяет заниматься качеством их чтения в полном объёме. В результате медленное и неуверенное прочтение текста приводит к тому, что на выполнение заданий тратится больше времени, а в школьном дневнике появляются плохие оценки.
Поэтому основной вопрос родителей на открытии был: «С какого возраста можно отдавать детей на скорочтение?»
- Отдавать на курсы можно с четырёх лет на любое направление, - рассказывает основатель школы «BeBrain» Елена ГОРДЕЕВА. - На скорочтении мы с маленькими детьми изучаем звуки, буквы, технику чтения. Со школьниками мы повышаем технику чтения, и они начинают быстрее читать и воспринимать информацию. В курс входит набор действенных российских и зарубежных практик в области общего интеллектуального развития и быстрого чтения. Входят в скорочтение и логические занятия, которые развивают память.
Если у ребенка в школе проблемы со счетом и математикой, то помогут учителя школы «BeBrain» и курс ментальной арифметики.
- У нас новый подход к ментальной арифметике, - говорит Елена Гордеева. - В Калуге она вся идёт на системе счета на абакусе. Наш подход базируется на использовании классических русских систем исчисления, а также на легких и необычных зарубежных вариантах. В данном курсе мы не применяем счеты и их аналоги. Мы учим детей считать в уме — складывать, умножать, делить маленькие и большие числа. Наши программы позволяют быстрее усваивать то, что потом преподают в школе, повышается успеваемость учеников.
Наравне со скорочтением родители интересовались и курсом каллиграфии. Плохой почерк – большая проблема современных школьников. Её все чаще поднимают на собраниях в школе учителя. В младших классах главное научить грамотно писать, а о красивом почерке никто не думает. Но исследования показали, что от хорошего почерка повышается грамотность ученика. Часто дети пишут некоторые буквы одинаково, когда не знают, какая именно буква нужна в этом слове, боясь, что их будут ругать за ошибку. Но в дальнейшем такая «хитрость» им же выходит боком. Во-первых, учителя могут засчитать правильную букву за неправильную, что снижает оценку за работу. Во-вторых, зрительная память воспринимает написанные слова не всегда верно. Как итог – даже в простых словах ребенок допускает одни и те же ошибки.
Доказано: если почерк не поставить до 5-го класса, в дальнейшем исправить его будет очень трудно. Именно поэтому так важно вовремя пройти курс каллиграфии. В основу работы с ребенком на курсе каллиграфии закладываются чистописание, правильный и красивый почерк.
Некоторые сетовали, что неудобно ехать в центр с Правого берега. Основатели школы «BeBrain» обрадовали их новостью: ещё один филиал - для жителей Правобережья - откроется уже следующей весной.
Праздник завершился розыгрышем призов среди гостей и сладким угощением для детей. Родители остались довольны и новым помещением, и приятными педагогами. А дети уже присматривают себе место за партами и готовятся к занятиям.
Инновационная школа развития памяти и скорочтения «BeBrain» расположена по адресу:
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