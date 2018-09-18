Калужской школе собираются присвоить имя Павла Рыженко

Школе №28 на улице Трудовой в Калуге собираются присвоить имя Заслуженного художника России Павла Рыженко. В понедельник, 17 сентября, об этом сообщили в городской думе.

На здании планируется установить мемориальную доску. Именно в этой школе будущий живописец начинал учиться в конце 70-х годов.

Павел Рыженко закончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, учился у народного художника СССР Ильи Глазунова.

Художник создал множество масштабных живописных произведений, посвященных Куликовской битве, Сергию Радонежскому, Первой мировой войне, эпохе Николая II.

Под руководством Рыженко, совместно с художественным руководителем Студии военных художников имени М. Б. Грекова Александром Сытовым, группой ведущих мастеров была создана диорама — «Великое стояние на реке Угре в 1480 году». Она представлена в монастырском музее храма в скиту на реке Угре в честь Владимирской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Радонежского в Тихоновой Пустыни.

Скончался Павел Рыженко от болезни в 2014 году в возрасте 44 лет.

Уважаемые читатели! А вы уже смотрели на диораму в Тихоновой Пустыни? Делитесь впечатлениями в комментариях!