Калужская компания SINTEC Group и Российский химико‑технологический университет им. Д. И. Менделеева договорились работать вместе. Их цель - двигать вперёд отечественную нефтехимию, чтобы создавать новые составы смазочных материалов и другой нужной рынку продукции, а заодно растить кадры, которые смогут решать реальные отраслевые задачи.

Подписи под соглашением поставили ректор РХТУ Сергей Филатов, проректор Роман Аветисов, гендиректор United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) Евгений Осипов и директор по персоналу SINTEC Group Ольга Сысоева.

Сергей Филатов также вручил партнёрам благодарственные письма от университета.

Главная цель программы - максимально тесная связь учёбы с производством. Студенты смогут сразу применять знания, стажироваться на площадках компании, ставить опыты в лабораториях и вместе с опытными технологами придумывать новинки. Всё это пройдёт на базе действующих R&D‑центров и производственных комплексов.

Роман Аветисов

проректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Для нас важно, чтобы внутри университета наука сразу работала на живые запросы индустрии. Партнерство с SINTEC Group дает нашим студентам прямой доступ к современному оборудованию и технологиям. Ребята еще в процессе обучения и подготовки выпускных работ смогут перенять опыт практикующих наставников и включиться в создание продуктов для миллионов потребителей.

Ольга Сысоева

директор по персоналу SINTEC Group На протяжении десятилетий Менделеевка остается знаком качества в подготовке квалифицированных химиков, и мы убеждены, что сотрудничество будет интересным, насыщенным и результативным. Университет станет важным звеном в нашей системе работы с профильными вузами, которая объединяет ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Губкинский университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский Политех и другие учебные заведения страны.

Стороны планируют серьёзно обновить учебные программы, активнее развивать целевое обучение и регулярно привлекать экспертов компании к жизни вуза.

Интересно, что сотрудничество началось ещё до подписания бумаг. В ноябре студенты РХТУ побывали в калужском технопарке United Petrochemicals. Ребята вживую увидели, как устроена современная блендинговая площадка, познакомились с командой и технологиями предприятия.