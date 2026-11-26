В Калужской области растить аграриев со школьной скамьи помогают агротехнологические классы. Обновленные площадки такого формата появились еще в двух школах региона.

В Кудиновской школе Малоярославецкого округа 29 старшеклассников погружаются в «Генетику и селекцию растений». Здесь появилось оборудование на 1,2 млн рублей: от профессиональных гербариев до счетчиков колоний микроорганизмов.

А в Медынской школе кипит работа у 74 учеников направления «Агроинженерия». Класс оснастили цифровыми микроскопами, интерактивными пособиями и лабораторией для определения качества продуктов.

Учителя, которые ведут эти классы, получают дополнительные выплаты.

Сегодня в Калужской области действует 75 агротехнологических классов в 33 школах, которые поддерживают 28 предприятий-партнеров вместе с Тимирязевской академией.